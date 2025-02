Hoe spreek je ‘Hyundai’ eigenlijk uit?

Noemen we het Koreaanse beestje Hyundai eigenlijk wel bij diens correcte naam?

Het kan je niet ontgaan zijn dat er tegenwoordig meer auto’s van Hyundai dan ooit rondrijden. Het is knap van het Koreaanse merk dat ze dit wereldwijd voor elkaar wisten te boksen. In Korea zelf natuurlijk, maar ook in de rest van Azië, Europa en de Verenigde Staten.

Hyundai

Misschien dat jij tegenwoordig zelf wel overweegt om een i30 N te kiezen, of jouw ouders aanraadt om de Kona zeker niet links te laten liggen. Of wellicht heeft de Ioniq 5 N als eerste serieus leuke EV jouw hart veroverd. Dan spreek je vast de zin uit: even naar de Hyundai-dealer. Maar, hoe spreek je dat eigenlijk uit?

Om dit alles even in te leiden, is het misschien eens leuk om het te hebben over die naam. Deze ontstond in 1947 toen Hyundai Construction werd opgericht, waar later het automerk uit voortvloeide. ‘Hyundai’ is gebaseerd op het Koreaanse woord voor ‘moderniteit’. Toen het merk auto’s ging bouwen vanaf 1967, werd de naam Hyundai ook overgenomen voor de autotak. Uiteraard ging dat over lokale productie in Korea en dan is een naam als Hyundai niet zo spannend. Koreanen snappen wel hoe Koreaanse woorden werken.

Terug naar nu. Want wij achtten de kans groot dat jij Hyundai fonetisch uitspreekt. “Hie-joen-daj”. Je leest wat je ziet, logisch dus. In het Engels doet men vaak hetzelfde, “Hi-yoon-die”. Dankzij een column op het Britse Autocar wordt duidelijk dat het Koreaanse merk nu een radioreclame uit heeft gebracht waar de uitspraak van het merk ook benadrukt wordt. Als in: jullie doen het allemaal fout.

Hunday

Een Amerikaan zou sowieso al zeggen dat we het fout doen. Tijdens de Superbowl van 2010 gebruikte Hyundai een reclame ter ere van de Genesis als auto van het jaar. De crux van de reclame was dat concurrenten uit boosheid ineens snappen hoe je het moet uitspreken. En de uitspraak volgens hen? Hunday, like ‘sunday’. Tsja, dan is Genesis toch makkelijker.

Terug naar de Engelse commercial, daar lijkt het merk namelijk meer naar de Koreaanse manier te kijken. Want hoe het gezegd wordt, is volgens de Koreaanse manier juist. De correcte uitspraak zou iets als “Hjoen-dee” zijn. Je maakt van de H en Y één klank en het hele woord bestaat uit twee lettergrepen. Als we eerdere communicatie van het merk mogen geloven, is dat hoe je het merk in Korea uitspreekt. Weet je dat ook weer.

Zoals in de column van Autocar ook wordt gezegd, maakt het over het algemeen niet zo veel uit natuurlijk. We begrijpen allemaal wat je bedoelt, als je het maar ietwat zoals het hoort uitspreekt. Het blijft altijd een gevalletje lost in translation als een merk met een naam in eigen taal de wereld wil veroveren. Straks blijkt het nog dat het Nie-san en Dat-sja is in plaats van “Nissan” en “Daasieja”.