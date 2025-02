Deze gepersonaliseerde kentekens krijgen we allemaal NIET

We gaan nog eens kijken naar opvallende Belgische kentekens, want wij gaan ze niet krijgen in Nederland.

Mocht je het gemist hebben: gepersonaliseerde kentekens kunnen we op onze buik schrijven in Nederland. Het onderzoek naar de mogelijkheden is afgerond en de conclusie luidt: het gaat waarschijnlijk meer kosten dan het oplevert. Jammer maar helaas.

Dit leek ons een mooie gelegenheid om nog eens wat gepersonaliseerde Belgische kentekens op een rij te zetten. De laatste keer dat we dit deden was eind 2023, dus er zijn inmiddels weer genoeg kentekens gespot om een nieuw lijstje samen te stellen.

ONLYFANS

Spotter: @justawheelchairguy

Een aanvraag voor een P0RNHUB-kenteken wordt waarschijnlijk afgekeurd, maar ONLYFANS komt er nog wel doorheen. Dat bewijst deze RS6. We zullen jullie maar meteen uit de droom helpen: de auto is niet van een OnlyFans-model, maar van de eigenaar van een autobedrijf. Die schnabbelt voor zover wij weten niet bij op OnlyFans.

KOMTGOED

Spotter: @biertjuh

Kijk, dan ben je een rasoptimist, als je KOMTGOED op je kenteken hebt staan. Zelfs als je hiermee crasht kun je nog een positief signaal afgeven. Het kenteken zit op – hoe kan het ook anders – een gele auto.

ELONMUSK

Spotter: @tortuga

Deze foto dateert uit 2023, maar het kenteken ELONMUSK is inmiddels een beetje controversieel geworden. Je zult nu eerder een middelvinger krijgen dan een duimpje. Gelukkig is er een oplossing: een bumpersticker met de tekst ‘I bought this license plate before Elon went crazy.’

SODEJU

Spotter: @basleesberg

Collega Bas spotte deze week nog een BMW Z4 met een opvallend kenteken. Daarop staat een krachtterm die ons heel erg Nederlands in de oren klinkt. Of zeggen Vlamingen ook sodeju? Wellicht kan een van onze Vlaamse lezers dat ons vertellen.

WHY TRY

Spotter: @justawheelchairguy

We weten niet zeker wat de bedoeling is van dit kenteken, maar we vermoeden dat het zoiets betekent als ‘het heeft geen zin om mij uit te dagen’. De eigenaar is in ieder geval een Porsche-liefhebber, want dit kenteken zat eerst op een 997 GT3 RS.

BIERTJUH

Foto: Noël van Bilsen (uploader @biertjuh)

Er zijn waarschijnlijk niet veel spotters die hun gebruikersnaam op hun kenteken hebben, maar spotter @biertjuh had dit dus wel. Eerst op een Abarth 595 Pista en vervolgens op deze Mean Green Puma ST. Helaas kreeg BIERTJUH een ongeluk (nee, daar gaan we geen grappen over maken) en rijdt de auto inmiddels niet meer rond.

MCDRIVE

Spotter: @jurgenx3m

Tot slot een auto die an sich niet spannend is – een X3 xDrive30e – maar wel een opvallend kenteken heeft: MCDRIVE. Naar verluidt is de auto van een McDonalds-manager. Er rijden ook nog collega’s van hem rond met kentekens als MCFLURRY en MCBACON.

BMW 007

Spotter: @spotcrewda

Iedereen met een Aston Martin wil natuurlijk 007 op zijn kenteken, maar op een BMW kan het ook. Mits het een Z8 is, of een 750i. Deze Belg maakt in Monaco de blits met het kenteken BMW 007.

Kun je geen genoeg krijgen van gepersonaliseerde kentekens? Bekijk ook ons vorige lijstje met opvallende Belgische kentekens

Heb je zelf ook een auto met een leuk kenteken gespot (of iets anders)? Je foto’s zijn altijd welkom op Autoblog Spots!