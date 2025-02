Deze onopvallende G-Klasse heeft een catalogusprijs van €417k

Je kunt al wel raden welke versie dit is.

Een grijze G-Klasse in een Amsterdamse parkeergarage: de meeste mensen zouden er zo voorbij lopen. Een G-Klasse is namelijk een doorsnee vervoersmiddel in 020. @mvv was echter goed wakker en spotte dat dit geen normale G-Klasse is.

Uit het prijskaartje in de titel kon je al afleiden dat we te maken hebben met een uiterst zeldzame G65 AMG. In plaats van downsizing deed Mercedes toen nog aan upsizing. En dat is niet eens zo lang geleden: deze auto dateert uit 2013.

De G65 debuteerde in 2012, dus de G-Klasse kreeg heel laat in zijn carrière pas een V12. Alhoewel: 10 jaar daarvoor was er al een G63 AMG V12. Maar dat is een extreem obscure auto, waar er maar vijf van gemaakt zijn.

De G65 kreeg de bekende 6,0 liter biturbo V12, die al jaren in de topversies van de S-Klasse, CL en SL te vinden was. De was goed voor 612 pk en een royale 1.000 Nm aan koppel. Met deze cijfers in het achterhoofd vallen de prestaties ietwat tegen: 0-100 km/u in 5,3 seconden en een topsnelheid van 230 km/u. Maar goed, dit is dan ook een kluis op wielen.

Op de badges na, is de G65 qua uiterlijk identiek aan de G63. Nu is dat een dikke bak, maar wel eentje die je vaak ziet. Een willekeurige voorbijganger zal dus niet beseffen hoe bijzonder deze Mercedes wel niet is.

Om het concreet te maken, hebben we uiteraard even uitgezocht hoeveel er van rondrijden in Nederland. Dat zijn welgeteld acht normale G65’s, plus één Maybach G65 Landaulet en één Mansory G65 6×6. Ter vergelijking: er staan ook acht Bugatti Chirons op Nederlands kenteken.

Deze zeldzaamheid heeft alles te maken met het prijskaartje. Dit exemplaar heeft een catalogusprijs van €417.648, waarvan €116.678 (!) bpm. Gelukkig heeft de eigenaar dat bedrag niet hoeven te betalen, want deze auto is geïmporteerd. Net als alle andere G65’s op Nederlands kenteken overigens.

Met deze bijzondere parkeergaragevondst pakt @mvv deze week de Spot van de Week en krijgt hij een Autoblog-hoofddeksel naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze G65 op Autoblog Spots!