Special: Opel Omega V8 (B)

Misschien wel de coolste Duitse E-segmenter ooit. Niemand die er naar om keek.

Er zijn zo van die standaarditems waar je niets aan moet veranderen. Een stevig ontbijt om de hele dag mee door te komen? Neem een bord Brinta. Heb je een grote sedan nodig, dan was de Opel Omega altijd een topkeuze. De Opel Omega was de 5 Serie voor de nuchtere burger. De Omega had achterwielaandrijving en naar keuze kon je de Omega uitrusten met een zes-in-lijn. Natuurlijk, het was allemaal iets minder luxe dan een rijk uitgeruste E-Klasse, maar wees nou eens eerlijk: de meeste W124’s waren niet luxe uitgerust. Er was een Opel Omega voor iedereen. Van eenn eenvoudige 1.8 met 90 pk tot de 3000 24v met 204 pk. Mocht dat niet voldoende zijn, waren er diverse speciaaltjes als de Omega Evo 500, diverse Omega Irmschers en natuurlijk de Lotus Omega. Kortom, de Omega was best een aardige aanbieding in zijn klasse.

Dankzij de moderne en gestroomlijnde uiterlijk was het ook best een coole auto. Met deze auto kon je paraderen over de boulevard met het verzamelde werk van The Alan Parsons Project knallend uit de Pioneer stereo. De eerste Omega was ook best populair. In het eerste volle verkoopjaar (1987) werden er meer dan 12.000 stuks verkocht. Zoveel Fiats (alle modellen bij elkaar opgeteld) werden er het afgelopen jaar (2017) in Nederland niet eens verkocht. Sterker nog, met meer dan 12.000 stuks zou de Opel Omega in 2017 de beste verkochte auto zijn van Nederland. Oh, hoe de tijden kunnen veranderen.

Toch was het duidelijk dat er verschuivingen waren in deze klasse. De premium-merken namen toen al duidelijk een afstandje in de verkoopaantallen. Echter, er werden nog altijd enkele duizenden exemplaren per jaar verkocht van auto’s als de Peugeot 605, Ford Scorpio en ook de Opel Omega. Logisch dus dat Opel met een vervolg kwam en eigenlijk niet veel aan het recept veranderde. Met het design kon de Omega-klant onbewust al eerder mee kennis maken. In 1990 werd namelijk de Cadillac Aurora Concept aan de wereld getoond. Het zou de voorbode zijn op een compacte Cadillac met een 4.5 liter Northstar V8 en achterwielaandrijving.

Tegenwoordig gebruiken de merken ‘gefaseerde’ introducties. Om zo telkens meer ‘de behoeften van de klant tegemoet te kunnen komen. Yeah Right. Het gaat maar om een ding: persmomentjes. Opel gaf daar in 1994 niets om en introduceerde Opel Omega B in volle glorie en met een behoorlijk gevuld modellengamma. De Opel Omega B stond op een compleet nieuw onderstel. In tegenstelling tot wat veel concurrenten deden, overstappen naar voorwielaandrijving, bleef Opel halsstarrig vasthouden aan het concept van een auto met een motor voorin in de lengte, de transmissie erachter en de aandrijving op de achterwielen. Alleen Ford gebruikte een dergelijke layout voor de Scorpio, alle andere non-premium E-segmenters waren overgestapt naar The Dark Side.

Het complete modellengamma bestond direct uit de vierdeurs sedan én de vijfdeurs stationwagon. Er was keuze uit een 2.0 16v (136 pk) viercilinder en een 2.5 V6 (170 pk). Topmodel was de Omega MV6, uitgerust met een 3.0 V6 met 24 kleppen en 211 pk. Op de Autobahn is geen enkele Omega echt langzaam, dankzij de zeer lage Cw-waarde (zo’n 0,26, afhankelijk van de uitvoering) haalde zelfs de instapper 210 km/u op zijn sloffen. Een standaard Audi 100, BMW 5 Serie of Mercedes E-Klasse kwamen daar niet eens bij in de buurt. Wilde je een dieselmotor, dan stond je een leuke verassing te wachten . Opel was zelf niet echt een merk dat bekend staat om de puike dieselmotor en zeker in het hogere segment was er geen dieselmotor voorradig. Dankzij de layout werd er gekozen voor de 2.5 zes-in-lijn turbodiesel uit de BMW 525tds. Wel werd de motor iets teruggeschroefd naar 130 pk, maar in 1994 was dat nog altijd een indrukwekkend cijfer.

In 1995 en 1996 kwamen er dus geen nieuwe motoren meer bij. Opel beperkte zich tot het uitbreiden van de keuze in uitrusting. General Motors vond de Omega niet onaardig en zag er een leuke E-segment luxe sedan in voor Cadillac. Het resultaat is de Cadillac Catera, een Amerikaanse tegenhanger voor de Mercedes E280 of BMW 528i. Qua afmetingen en luxe kon de Catera zich gemakkelijk meten, maar de auto was iets goedkoper dan de Duitse concurrentie.

In Amerika werd er een beetje lacherig gedaan over de Cadillac Catera. Het zou geen ‘echte’ Cadillac zijn. Nu was Cadillac zijn merkwaarden in rap tempo aan het verkwanselen, maar of dat door de Catera kwam lijkt onwaarschijnlijk; in tegenstelling tot de Seville en Eldorado had de Catera wél achterwielaandrijving. De Catera bleef zo’n 5 jaar in productie, in totaal zijn er net geen 100.000 van gebouwd. Naar Amerikaanse maatstaven een enorme flop. Ook de in 1999 geïntroduceerde Catera ‘Sport’ (afbeelding onder) kon daar geen verandering in aanbrengen.

In Europa deed de Omega B het niet eens zo heel erg onaardig. In de eerste jaren schommelden de verkopen zo rond de 4.500 exemplaren per jaar. Niet verkeerd voor zo’n enorme sloep zonder premium badge. In 1997 rond Opel het motorenaanbod van de Omega alsnog af naar beneden. Er komt een 2.0 achtklepper op benzine (115 pk, 196 km/u!) en een 2.0 DTI zestienkleps turbodiesel met 100 pk, 186 km/u). Het bracht even een ‘up-je’ in de verkopen. Op dit moment waren de verkoopcijfers gezakt naar een schamele 3.000 stuks op jaarbasis (ongeveer). Ironisch genoeg ongeveer dezelfde aantallen als BMW haalt met de 5 Serie op dit moment.

In 1999 achtte Opel het tijd om de Omega een opfrisbeurt te geven. Ondanks dat de wijzigingen vrij beperkt bleven, was de uitwerking er niet minder op. Heldere koplampen en de rood met witte achterlichten waren samen met de in kleur gespoten bumpers de grootste verandering boven de kap. Uiteraard was het mogelijk om te kiezen voor een sedan of een stationwagon. Op motorisch gebied ging elke Omega erop vooruit.

De nieuwe instapper was een relatief dikke 2.2i-16v viercilinder met 147 pk. Een stapje hoger op de ladder stond de 2.6 V6 met 180 pk en voor de veeleisende Omega rijder was er de mogelijkheid om voor de 218 pk sterke 3.2 V6 te kiezen. Ondanks de verouderde viertrapsautomaat haalde deze versie doodleuk 240 km/u. De dieselmotoren werden ook vernieuwd. De instapdiesel was nu de 2.2 DTI-16v, een motor die we vooral kennen van de Saab 9-3 en Saab 9-5. Deze nagelaar wist 125 pk te mobiliseren. De topdiesel kwam wederom bij BMW vandaan, ditmaal de zes-in-lijn uit de 525d, zij het met iets minder vermogen. Met 150 pk en 300 Nm hoefde je je absoluut geen zorgen te maken dat je tekort kwam. Gewoon keurig op het niveau van de meeste (premium) concurrentie.

Maar het leukste moest nog komen. Er gingen namelijk al geruchten dat Opel de Omega wilde gaan voorzien van een absolute topmotorisering. Het was een kwestie van simpel onderdelen bijenkaar sprokkelen. Dankzij de basis van de Omega was het niet heel erg moeilijk om er een V8 in te lepelen. Sterker nog, in diverse Holdens lag er al een V8. De Commodore is zijdelings gerelateerd aan de Omega. De Holden is in alle maten een stuk groter en de ophanging is minder geraffineerd, maar hey: een V8 kón erin. Opel hoefde niet eens een eigen motor te ontwikkelen, de V8 van de Corvette kon zo van het schap gehaald worden.

Dat werd ook gedaan in de eerste concept, de Omega MV8.com, die de wereld in 1999 kon aanschouwen. In die tijd werden sommige auto’s voorzien van een ‘internet-achtige’ naam. Denk aan de Subaru Impreza GT@ Turbo uit dezelfde periode. Onder de kap van deze stationwagon huisde een de LS1 uit de Corvette. De 5666 cc metende V8 werd iets terug getuned naar 310 pk en 450 Nm. Nog altijd meer dan voldoende. Bij de V8.com ging het niet alleen om de motor, maar ook de connectiviteit (toen al!). Zo was internettoegang mogelijk, evenals een prehistorische variant van FaceTime en hadden de achterpassagiers de beschikking over twee grote digitale schermen. Tegenwoordig ziet het er allemaal zeer gedateerd uit, maar in 1999 was dit zeer vooruitstrevend.

Je kan aan bovenstaande afbeelding zien dat de extra gadgets ook de nodige ruimte innemen. Om te zorgen dat de achterpassagiers comfortabel achterin konden zitten werd de wielbasis met 13 centimeter verlengd. Dat gebeurde niet met de tweede Omega met achtcilinder. In 2000 toonde Opel wederom een achtcilinder Omega, ditmaal gewoon Omega V8 geheten. Op zich ook wel logisch, de topuitvoering was nu de Sport of Executive, de benaming ‘MV6’ werd niet meer gebruikt.

Ook in de Omega V8 leverde 5.7 V8 310 pk en 450 Nm. 0-100 km/u moest in zo’n zeven tellen gedaan zijn en de topsnelheid was naar goed Duits gebruik begrensd op 250 km/u. Ondanks dat de motor met 5.7 liter zich laat omschrijven als groot, viel dat in absolute zin erg mee. De motor was dankzij een centrale nokkenas en zestien kleppen heerlijk lowtech en compact.

Kortom, dit moest wel een winnende combinatie worden. We leefden toen nog niet in een tijd dat elke gram CO2 een boete van 450 euro betekende. Toch ging het hele verhaal niet door. Daar waren meerdere redenen voor.

Ten eerste de transmissie, de standaard viertraps automaat van de Omega kon het vermogen niet aan. Opel stelde namelijk belachelijk hoge eisen aan de Omega V8. Zo moest het mogelijk zijn om lange tijd volgas over de AutoBahn te kunnen denderen op hoge snelheid, net zoals dat kon met een BMW 540i of Mercedes-Benz E430. Bij de tests begaf de bak het al enkele keren. Opel had er min of meer al een beetje rekening meegehouden. De transmissie werd gemodificeerd, de tests werden op nieuw uitgevoerd en… de bak begaf het wederom.

Nu stond Opel voor een belangrijke keuze. Het project bleek lastiger om levensvatbaar te maken dan van te voren werd ingeschat. Een andere (sterkere) transmissie was er wel in de schappen van GM, maar paste niet in de Omega. Een nieuwe automaat ontwikkelen is vrij prijzig. Ook leveranciers als ZF, Aisin en Getrag hadden niets in de aanbieding dat passend was en/of het vermogen aan kon. Het geeft ook aan dat Duitse autfabrikanten met andere toleranties werken dan Amerikaanse en Australische merken. Bij een Duitse auto moet het moeiteloos kunnen functioneren op de AutoBahn, in plaats van een enkele highspeed-runs op een vliegveld.

Daarbij hielpen de verkoopcijfers niet echt mee. Het was niet zo dat de showrooms platgelopen werden door klanten die een snellere en luxere Omega wensten. Integendeel. De verkopen van de Omega kelderden enorm. Zo werden er in Nederland nauwelijks 2.500 van verkocht in 2000 en in 2001 waren het bijna 1.000 stuks minder. Als laatste nagel aan de doodskist was het feit dat Opel de Omega langzaam zou uitfaseren. De Omega zou weliswaar een opvolger krijgen, maar dat moest een compleet andere auto gaan worden.

En zo eindigde het op 25 juni 2003 dan eindelijk voor de Omega. De auto ging roemloos ten onder aan premium-geneuzel en marketing-nonsens. De Omega was niet dynamisch, ondanks zijn achterwielaandrijving. Het was bovenal een comfortabele auto, met veel ruimte, een veelomvattende standaarduitrusting en een behoorlijk scherp prijskaartje. Het was een compleet veranderende markt waar Opel niet op in wist te spelen met de Omega. Een bord Brinta met sinaasappelsap in de tijd van quinoa-repen en tarwegras-smoothies.