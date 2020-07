Wederopstanding TVR: aan pogingen geen gebrek

De nu toch al vrij lang durende wederopstanding van TVR gaat volgens het bedrijf zelf weer de goede kant op.

TVR kent een wat onstuimige historie. Het begon zo onschuldig, met een reeks leuke Britse sportwagens en de naam kon ook niet simpeler: het zijn gewoon wat letters uit de naam van de oprichter Trevor Wilkinson. Daar de jaren passeerden, ging TVR wat meer uit de kast halen om bijzonder te worden. Kijk bijvoorbeeld naar het spul wat voor of rond de jaren ’00 op de markt kwam, zoals de Tuscan, T350C en Cerbera. Het toppunt was de Sagaris, met zijn glazen spoiler en dwarsgeplaatste uitlaten. Het bedrijf is ook nog in handen van een Russische zakenman geweest en bezweek in die tijd.

Herrijzen

Dat mensen TVR een leuk merk vonden en een wederopstanding de moeite waard vinden, blijkt uit de recente ontwikkelingen. Britse zakenman Les Edgar maakt het bedrijf weer op en top Brits en hun eerste nieuwe auto is ook al bekend, dat wordt de Griffith. Het plan is er in ieder geval. Nu de uitvoering nog.

Vallen en opstaan

Want als we het recente nieuws als maatstaf gebruiken, gaat het niet zo best. Coronatijd is natuurlijk sowieso niet de perfecte tijd om een bedrijf te starten, maar TVR heeft flink geld nodig om die Griffith nog een ding te laten maken. Ze willen het wel, maar kunnen ze het ook?

Missie gaat door

Een exclusief interview van Autocar laat zien dat het wellicht wel weer goed komt. Sowieso is het team achter het nieuwe TVR nog steeds bloedserieus over het project. Ze hebben al verschillende orders binnen voor zo’n 500 Launch Editions. Deze gaan ook naar Europa en dat is een probleem: de EU-typegoedkeuring is lastig. Dat, samen met COVID-19 is een probleem momenteel.

In de tussentijd zitten ze niet stil en willen ze de benodigde 25 miljoen pond binnenhalen. Daarvoor hebben ze een investeringsplan gestart voor de komende 18 maanden. In die tijd moeten er eindelijk Griffiths gebouwd worden.

Capaciteit

Wanneer de fabriek in Wales op stoom komt, hopelijk dus binnen die anderhalf jaar, mag de capaciteit meteen op hoog gezet worden. Ook de Amerikanen hebben orders voor de Griffith en daar mag de wederopstanding van de TVR Griffith ook zijn werk doen. Er wordt gericht op 325 auto’s per jaar voor zo’n 100.000 pond per stuk.

Wel mag TVR blij zijn met hulp van Ford, waar ze de 5.0 V8 vandaan halen (Mustang). Zij leveren de motoren en nog wat verdere onderdelen, dus ook dat hoeft geen probleem te zijn. Mogen we dan toch alsnog binnenkort genieten van de nieuwe TVR?