Dit is de duurste Opel Omega B van Nederland

Maar de duurste Opel Omega B van Marktplaats is dan ook een heel fraai exemplaar.

Ooit was er en tijd dat Opel nog gewoon grote achterwielaandrijvers in het gamma had met dikke motoren. Dat is niet eens zo gek lang gelden, zelfs na de milleniumwisseling kon je ze nog kopen. Vrij recent dus. Nu horen wij jullie denken: achterwielaandrijving, Duits, grote zescilinders: daar is collega @jaapiyo fan van en dat klopt!

Hij was zo’n fan van de auto dat hij hem aan zijn ouders heeft aangeraden. Daarmee was hij een van de weinigen die dat deed, want de populariteit van het model was tanende rond die periode. Dat betekent dat er niet heel erg veel occasions te vinden zijn.

Facelift

Toch vonden we de duurste Opel Omega B. De ‘B’ was de tweede generatie van de Opel Omega. Dan is het vervolgens ook nog eens een heel laat facelift-model. Dit exemplaar komt namelijk uit mei van 2003. In dat jaar verkocht Opel nog enkele extra luxe uitvoeringen van hun E-segment sedan en stationwagon. Aan het einde van dat jaar werd de productie gestaakt en moest de Signum (!) ‘m op gaan volgen.

Het is een hele keurige Business Edition, met waarschijnlijk alle opties voor de zakenman met aversie voor premium-badges. Naar 2003-maatstaven is de duurste Opel Omega B van Marktplaats nog best compleet. Airco, parkeerpiepers, stoelverwarming en een trekhaak zitten erop. Leer ontbreekt wel, maar ja, stof was in die periode nog ‘luxe’.

Motor duurste Opel Omega B

Onder de kap zie je iets bijzonders. De Omega heeft namelijk de motor in lengte geplaatst. Daarachter zit de transmissie die de krachten overbrengt naar de achterwielen. Verwacht overigens geen strak stuurgedrag: achterwielaandrijving kan een vrij modale ophanging en ouderwets stuurhuis niet verbloemen. Maar je hebt wel een grote lap auto en dat rijdt stiekem altijd wel chill, mede dankzij de grote spoorbreedte en wielbasis.

De motor is goed voor maar liefst 180 pk. Hier geen 1.4 met turbo, maar een een 2.6 V6. Er was ook een sterkere 3.2, maar die 2.6 past prima bij het doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-genoeg-imago van de Omega.

Dit exemplaar dat wij vonden ziet er echt smetteloos uit. Natuurlijk, 9.950 euro is een hoop geld voor een Omega die nieuw zo’n 37 mille heeft gekost. Maar met 55.000 km op de klok is het nog een zeer strak exemplaar. Volgens de verkopende partij zelfs fabrieksnieuw! Ook relaxed, de verkoper rekent géén afleverkosten. Petje af.











Bekijk de Opel Omega advertentie op Marktplaats hier!

Meer lezen? Check hier de special van de Opel Omega MV8!