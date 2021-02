Porsche maakt uitstoot 911 GT3 volgend jaar op niveau van EV - Autoblog.nl

Porsche loopt weer eens rap van stapel. Volgens jaar al maakt het onder andere de GT3 net zo efficiënt als een EV.

Het was weer even slikken afgelopen week. De nieuwe Porsche 911 GT3 zag het daglicht en fungeert nog altijd als baken van hoop voor de echte petrolhead. Alleen, we kunnen ‘m helaas nog steeds niet betalen. Dat is dan weer balen. Voor een deel heeft de forse prijs direct te maken met de epische oude waardes waar de GT3 aan vasthoudt.

Met een atmosferische dikke motor maak je immers gewoon geen vrienden bij onze overlords. Of nou ja, behalve degenen die werken bij de belastingdienst dan. De Nederlandse vanafprijs van 236.200 Euro staat in schril contrast met de 167.518 Euro die onze oosterburen moeten meebrengen naar de Porsche-dealer. Scheelt je toch bijna zeventig ruggen. Dat heeft dan natuurlijk weer te maken met de CO2-uitstoot van de gaafste Elfer, die heftig belast wordt.

Porsche werkt er hard aan om dat laatste ontzettend onterecht te maken. Eerder schreven we al over Porsche’s plannetje om de 911 in 2024 volledig synthetisch te maken. Of beter gezegd, om in het Zuiden van Chili synthetische brandstof te ontwikkelen die super goed is voor het milieu. Deze zogenoemde eFuel heeft geen bijproduct. Bij de verbranding komt er daarbij minder NOx en fijnstof vrij dan bij verbranding van gewone benzine.

Maar ja, iedereen kijkt maar naar die CO2. Het goede nieuws is dat Dr. Frank Walliser, Porsche’s Vice President for Motorsport and GT cars, hier en boude uitspraak over doet. Volgens deze Herr Doktor is de echte CO2 uitstoot van een Porsche op eFuel hetzelfde als die van een EV. Aan EVO Magazine vertelt hij:

From a ‘well to wheel’ perspective – and you have to consider the well to wheel impact of all vehicles – this will be the same level of CO2 produced in the manufacture and use of an electric vehicle.

Kijk, duidelijk verhaal. Wat ons betreft moet die CO2 belasting er dan ook maar af als Porsche haar eFuel, waarmee het volgend jaar gaat testen, helemaal af heeft. Kunnen we ‘m daarna nog steeds niet betalen. Waarvan akte.