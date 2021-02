Corvette productie voor een pijnlijke tweede keer stilgelegd - Autoblog.nl

Het gaat niet zo lekker met Chevrolet, want voor de tweede keer komt de Corvette productie stil te liggen.

Tekorten zijn over de hele wereld op dit moment een probleem. Of het nu gaat om videokaarten tot chips voor auto’s en smartphones. In het meest ernstige geval is een fabrikant genoodzaakt de productie stil te leggen omdat ze door de voorraadden zijn. Dat kan één keer gebeuren, maar in het geval van Corvette is dit nu al een tweede keer.

General Motors woordvoerder Dan Flores zegt tegenover Automotive News dat er een tekort is aan onderdelen. Daardoor kan de productie van de Corvette C8 niet door. Aankomende week, vanaf 1 maart, zal een volledige werkweek de productie stil komen te liggen. Het gaat hier om de fabriek in Bowling Green in de Amerikaanse staat Kentucky.

We zitten nog fris in 2021, maar zoals gezegd is dit voor Chevrolet al de tweede keer dit jaar dat de productie van de Corvette gestaakt moet worden. Begin februari ging de fabriek ook al twee weken op slot. Men verwacht op 8 maart weer te kunnen beginnen met het produceren van auto’s. GM heeft niet bekendgemaakt welk onderdeel of onderdelen missen, maar benadrukt wel dat het niet om chips gaat.

Normaal gesproken rollen er 180 auto’s per dag van de band in de fabriek te Bowling Green. Dat betekent dat er aankomende week honderden exemplaren van de Corvette minder geproduceerd worden. Klanten die een order hebben openstaan moeten rekening houden met een vertraagde levering van de auto.