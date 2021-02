Zo begon de bedrijfswagen verkoop aan 2021 - Autoblog.nl

Een terugblik op de eerste maand van 2021, want hoe zag de bedrijfswagen verkoop er in Europa uit?

Covid blijft nog wel even onderwerp van gesprek. Of het nu om de verkoopcijfers van bedrijfswagens of personenwagens gaat. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de bedrijfswagen verkoop van januari 2021 geen positief plaatje schetst. De verkoop in Europa daalde met 7,2 procent in vergelijking met januari 2020. Aldus de European Automobile Manufacturers Association.

Er werden in januari 2021 in totaal 141.462 bedrijfswagens in Europa verkocht. Alle segmenten deden het slechter. Of het nu om een kleine bestelbus of om grote bedrijfswagens gaat. Opmerkelijk is één uitzondering en dat is Frankrijk. In het land van goede wijnen en hot hatches werden 5,7 procent meer bedrijfswagens verkocht. De grootste klappen vielen in Spanje (-29,3%), Duitsland (-17,1%) en Italië (-6,7%).

Hoewel de automerken met updates voor bestaande modellen komen, is herstel nog niet in zicht. In tijden van crisis kijken bedrijven waar men op kan besparen. Een nieuw wagenpark zal dan niet de hoogste prioriteit hebben. Nog even door buffelen met de bestaande bestelauto is nu het devies.

Pas in maart 2020 gingen de eerste maatregelen tegen corona van kracht. Op dit moment vergelijken met vorig jaar is dus nog lastig. Pas het tweede kwartaal kan uitwijzen of er inderdaad sprake is van herstel ten opzichte van 2020, of dat het nog een jaartje aanmodderen wordt voor de markt.