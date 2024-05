‘Private Lease is gevaarlijk voor jongeren’

Private Lease is aantrekkelijk, maar is het ook gevaarlijk?

Private lease, altijd een dankbaar onderwerp op deze pagina’s. Het principe is je vast bekend. De leaseauto die de werkgever voor je regelt is zakelijke lease. Lease je als particulier een auto dan is het private lease.

In het maandelijkse private lease bedrag zit de houderschapsbelasting (MRB), de verzekering (vaak all risk), het onderhoud en de afschrijving van de auto. Je legt jezelf vast voor een aantal maanden en je mag een maximaal aantal KM’s rijden met de auto. Dan kan je op pad en vervolgens zijn alleen de verkeersboetes en de brandstofkosten (of laadkosten) voor jouw rekening.

BKR Registratie

Het addertje onder het gras is dat private lease wordt gezien als lening. Het is een financiële verplichting die bij het BKR wordt genoteerd. Het BKR registreert namelijk alle financiële verplichtingen boven de €250 als deze een looptijd van minstens 1 maand hebben.

Sowieso zal de private lease maatschappij waar jij een contract wil afsluiten eerst een BKR controle op jou uitvoeren. Kan jij dat maandelijkse leenbedrag nog wel betalen? Als het contract doorgaat dan wordt de hoogte daarvan dus geregistreerd bij het BKR.

Private Lease gevaarlijk voor jongeren

Het nieuws van de dag is dat dit gevaarlijk is voor jongeren. Sorry? Ja, het AD kopt vandaag dat vooral jongeren zich in de vingers kunnen snijden met een private lease contract. Want de verplichting die ze aangaan kan een blokkade zijn wanneer ze een hypotheek willen afsluiten.

Tegenwoordig (sinds januari 2022) wordt 100% van het maandbedrag van je leasecontract verrekend met jouw ‘vrije maandelijkse financiële ruimte’. Heb je een leasecontract van €400 per maand. Dan kan je dat dus minder uitgeven maandelijks aan een hypotheek. Klinkt logisch natuurlijk. Vooral jongeren zouden hier last van hebben, volgens de hypotheekverstrekker die in het AD aangehaald wordt, want die kunnen dan minder goed hun eerste huis kopen.

Het zijn wel een beetje krokodillentranen wat ons betreft want in tegenstelling tot een hypotheek duurt een private lease contract namelijk geen 30 jaar. En in tegenstelling tot een hypotheek kan je vaak bij een private lease gewoon het contract tegen normale voorwaarden afkopen. There I said it!

Er zijn echter ook nog een aantal trucs:

Je kunt een gedeelte van het contract vooraf betalen, dan wordt het maandbedrag lager

Je kunt vaak een ‘flex-optie’ nemen bij een private lease contract. Kost per maand een paar tientjes meer, maar geeft wel flexibiliteit als je er van af moet

Kies voor een kortlopend contract of voor een auto-abonnement. Een auto-abonnement wordt gezien als autohuur en NIET bij het BKR geregistreerd.

Sowieso zal private lease niet het grootste probleem zijn voor jongeren die een huis willen kopen. Oké, nu neemt @machielvdd weer even de shift over, want ik ben mijn nieuwe private lease auto ophalen…

