BMW en Land Rover overtreden wet in VS

Die Amerikanen zitten er niet altijd naast. Deze keer

Natuurlijk, we kunnen af en toe flink lachen om die Amerikanen. Maar meer dan eens nemen ze het voortouw. Vinden wij soms een beetje te woke, maar zonder wrijving geen glans zullen we maar zeggen.

Nu hebben ze in de Verenigde Staten sinds juni 2023 ’the Uyghur Forced Labor Prevention Act’. Die ziet er in het kort op toe dat er geen producten of onderdelen de Verenigde Staten in komen uit Xinjiang, een regio in West China. Tenzij de importeurs kunnen aantonen dat de producten gemaakt zijn zonder gebruik te maken van ‘Forced labor’. En precies, dat vertalen wij in dwangarbeid.

Je weet wel, wat ze in de Verenigde Staten ook doen waar ze gevangenen verplicht tewerk stellen om kentekenplaten laten maken. Maar dat natuurlijk geheel terzijde.

Eerst Volkswagen, nu BMW en Land Rover

Dat het de Verenigde Staten menens is, daar kwam Volkswagen eerder dit jaar achter. Dat leidde zelfs tot een opmerking tijdens de presentatie van de Porsche jaarcijfers in Leipzig waar wij bij aanwezig waren. Nadat de kwestie was opgelost. Duizenden auto’s mochten in de VS de kade blijven staan totdat een onderdeel wat afkomstig was uit die regio in China werd vervangen. Daarvoor mochten de auto’s het land niet in. Dat betrof bijvoorbeeld ook auto’s als de Porsche 992 GT3 RS van de Podcasters van Spikes Car Radio.

Maar nu is het o.a. BMW dat ondanks een waarschuwing van de leverancier (Lear Corp) van een specifiek onderdeel aan zowel Volkswagen, BMW en Land Rover, gewoon door bleef gaan met het leveren van auto’s met dit onderdeel naar de VS . Jaguar Land Rover claimt volgens Jalopnik dat het bericht van de leverancier hen niet heeft bereikt. En ook zij bleven de onderdelen als vervangingsonderdelen naar de VS brengen. In het geval van BMW zou het 8.000 MINI’s betreffen volgens het Amerikaanse blog en de New York Times

Op moment van schrijven zou dus ook BMW en Jaguar Land Rover gestopt zijn met het importeren van componenten uit de gewraakte Chinese regio. Meer specifiek gaat het om een Chinees bedrijf, JWD, waarvan gezegd wordt dat zij dwangarbeid inzetten bij de productie en daarom mogen producten van dit bedrijf niet gebruikt volgens de Uyghur dwangarbeid wet.

Inmiddels lijken alledrie de producenten dus aan de regels te voldoen

De Verenigde Staten is naast componenten natuurlijk ook druk met het aanpakken van complete Chinese auto’s. Maar dit lijkt meer op een economisch verhaal dan een mensenrechtenverhaal.

via: Jalopnik