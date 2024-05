Nieuwe Lambo V8 doet V10 vergeten met 10.000 (!) toeren

De eerste details van de nieuwe Lamborghini V8 klinken veelbelovend.

Met het einde van de verbrandingsmotor in zicht leek het erop dat er niet veel nieuwe verbrandingsmotoren meer ontwikkeld zouden worden. Dat valt echter reuze mee. Bugatti bouwt nota bene een nieuwe V16, Aston Martin komt met een doorontwikkeling van hun V12 en Lamborghini komt naast de V12 met een interessante nieuwe V8.

Dat de opvolger van de Huracán een V8 hybride wordt is inmiddels bekend. Dat is ergens natuurlijk jammer, want de atmosferische V10 was een van de best klinkende motoren ooit. Toch is die nieuwe V8 misschien zo gek nog niet.

Lamborghini maakt namelijk de eerste details bekend van de nieuwe V8 en die klinken veelbelovend. Vooral interessant is het feit dat deze motor maar liefst 10.000 toeren kan draaien. Ter vergelijking: bij een E90 M3 grijpt de toerenbegrenzer in bij 8.400 toeren en de 458 Italia gaat tot 9.000 toeren. De V8 is ook aanzienlijk hoogtoeriger dan de V10, die tot 8.500 toeren draait.

Ook interessant: de V8 krijgt een platte krukas, net als de eerdergenoemde Ferrari. Het wordt dus een heel ander blok dan de Audi V8 die in de Urus te vinden is. Atmosferisch wordt de nieuwe V8 helaas niet. De motor wordt voorzien van twee turbo’s, wat ook al een populaire modificatie is op een Huracán.

We kunnen ook meteen vertellen hoeveel vermogen de V8 levert: 800 pk en 730 Nm aan koppel. Qua performance ga je die twee extra cilinders dus niet missen. En dan is de Huracán-opvolger ook nog voorzien van drie elektromotoren.

Lamborghini heeft dus hun best gedaan om wat bijzonders te maken van de nieuwe aandrijflijn. We zijn heel benieuwd hoe de V8 gaat klinken. Dat weten we als het goed is in augustus, want dan wordt de Huracán-opvolger onthuld.