Hoe zit het eigenlijk met een elektrische kever?

Laten we eerlijk zijn: een elektrische kever is eigenlijk toch een topidee?

De Volkswagen New Beetle is een van de meest vreemde auto’s uit de recente geschiedenis. Uiteraard weten we allemaal dat de auto een eerbetoon was aan de originele Kever. Daar is op zich niets mis mee. Echter, de vorm van de Kever werd gedicteerd door de layout van de auto die Porsche bedacht. Stiekem was het overigens de Joodse ingenieur Hans Ledwinka die de layout bedacht, maar dat was in de jaren ’30 en ’40 nog niet bon ton in Wolfsburg.

De Kever had namelijk een viercilinder boxermotor. Deze werd achter de achteras gemonteerd. Hierdoor had je (relatief) veel ruimte in het interieur én grip in gladde omstandigheden. Echter, de New Beetle was in technisch opzicht een Golf. Dus met een overdwars voorin geplaatste viercilinder lijnmotor én voorwielaandrijving. Toch werden de proporties van de Kever gebruikt op dat Golf-platform. Als je erin zit, kun je dat ook zien. Je ziet relatief voor naar achteren, het dashoard loopt enorm ver naar voren en de ruimte achterin is krap.

Ironisch (en iconisch)

De Beetle liep mee tot 2019. Ironisch, want sinds dat moment werd ook de Volkswagen ID.3 geïntroduceerd. Een C-segment hatchback met achterwielaandrijving en een motor op de achteras. Als je dan toch een kever gaat maken, dan lijkt het MEB-platform de ideale basis, toch?

Welnu, de deur is niet helemaal dicht. Dat laat Volkswagen CEO Herbert Diess los in een Reddit interview-sessie. De aanstelling van Diess zorgt voor de EV-transitie bij VW en dat de modellen en managementcultuur ietsje relaxter is. Denk aan het dragen van spijkerbroeken of gebruik maken van sociale media. Piëch en Winterkorn wisten niet eens wat spijkrbroeken überhaupt zijn, laat staan social media.













Komst elektrische kever

Enfin, terug naar Diess. Hij bevestigt namelijk dat de nieuwe schaalbare platformen ervoor zorgen dat er meer variatie mogelijk is. Volgens Herbert Diess is de Microbus de meest emotionele auto in de geschiedenis van Volkswagen. Die auto heeft de grootste prioriteit om terug te keren. Maar, daarnaast is er nog ruimte voor meer iconen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Herbert Diess niet onwelwillend staat ten opzichte van een elektrische Beetle. Al enkele jaren geleden (in 2018) bevestigde hij dat een Kever met gemak op het MEB-platform te plaatsen is. Wanneer de elektrische Kever dan daadwerkelijk gaat komen, is niet duidelijk.

