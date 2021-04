Maken of kraken? Retro EV doet Volkswagen Kever na - Autoblog.nl

Schattig of een lauwwarme poging? Er staat weer een retro-geïnspireerde EV op de planning die erg op de welbekende Volkswagen Kever lijkt.

Revivals: werken ze ooit? Op een zeker moment werkten ze prima voor Volkswagen toen de Kever een nieuw leven ingeblazen werd. De rol van ‘auto voor de massa’ had de Golf op zich genomen, dus de New Beetle werd een soort modedingetje. Het succes was eindig en momenteel heeft VW de stekker eruit getrokken, maar daarmee is het nog niet definitief ten einde.

China

In China lijkt het alsof de Kever als EV een nieuw leven tegemoet gaat. Niet letterlijk trouwens, Volkswagen heeft er niks mee te maken. De uitvoerend producent is Great Wall Motors onder hun ‘submerk’ ORA. In China zijn EV’s belangrijker dan ooit, helemaal betaalbare exemplaren. ORA zorgt dat de kleine betaalbare elektrische auto’s een leuk uiterlijk meekrijgen.

Shanghai Motorshow

De auto beleeft waarschijnlijk zijn debuut komende week, op de Shanghai Motorshow. Er is in de aanloop daarvan nog niet erg veel bekend over de Kever EV (of KEVer dan?). Wel dat ORA een campagne heeft lopen waarin de definitieve naam nog open staat voor discussie en het volk suggesties kan doen.

Kever+

Zoals je kunt zien is de auto niet perse een Kever EV door gewoon de oude carrosserie te herbouwen met een batterij onder de vloer. LED-verlichting, sportieve velgen en het feit dat de Kever EV door ORA vier deuren krijgt. Plaatjes van de voorkant ontbreken nog. Wel is duidelijk dat er voor veel oude stijlelementen zijn gekozen: de bumpers, spiegels en ronde lampen zijn daar voorbeelden van. Ook het interieur is klassiek.

Specificaties, een prijs en de volledige onthulling volgen later. Ondertussen de vraag aan jullie: zitten we hier op te wachten, of neemt het Chinese kopieergedrag nu té bizarre vormen aan? (via CarNewsChina)

Met dank aan @FlyerBunch voor de tip!