Hoera: de mooiste Ferrari van dit moment krijgt snel een opvolger

Hij is al even uit productie, maar de opvolger komt er binnenkort aan!

Het voelt alsof de Ferrari Roma nog maar een jaar of twee geleden is gelanceerd. Wat blijkt? De Roma was er al in 2020. Dat is vijf jaar geleden! Het zou kunnen zijn dat ik de enige ben die dat een vreemd gevoel geeft, maar man wat is de tijd snel gegaan. Inmiddels is de Roma al een half jaar dood. Hij moest plaatsmaken voor de dakloze Roma Spider. Heel binnenkort is er echter weer goed Roma-nieuws.

Ferrari werkt aan een flinke update van de instap-Ferrari (niet mijn woorden, maar die van Ferrari zelf). De Roma volgt waarschijnlijk het voorbeeld van de Portofino waardoor de opvolger van de Ferrari Roma, Roma M gaat heten. De M staat voor Modificata wat wil zeggen dat het een grondige facelift is van zijn voorganger.

Wanneer komt de Roma M?

We weten dat er een opvolger van de Ferrari Roma komt door een oplettende Instagram-gebruiker. De Chinese autospotter liucunyi_starandcar onderschepte het onderstaande bericht van Ferrari. Een veel duidelijkere hint konden we niet krijgen, toch? De oplettende spotter lekt daarmee ook meteen de presentatiedatum van de Roma-opvolger. Die is namelijk op 1 juli. Ik verwacht dat we richting dat moment nog wel wat teasers krijgen.

Hoe gaat die Roma M er dan uitzien? Daar kunnen we ook al wat over zeggen. Er zijn namelijk al wat prototypes gespot. Hierbij valt vooral op dat de koets vrijwel gelijk blijft aan de huidige Roma. Waarom zou je ook iets verbeteren wat al zo goed is? Wat wel waarschijnlijk verandert, is de splitter en de achterbumper. Die zien er op de testauto’s anders uit.

De verwachting is dat de Roma M net als zijn voorganger een 3,9-liter twinturbo-V8 krijgt, maar dan met net wat meer vermogen en koppel. Om je nog even op te frissen: de gewone Roma heeft 620 pk en 761 Nm. De topsnelheid is 320 km/u en de 0-100-tijd is 3,4 seconden. Hoe dat klinkt, hoor je hieronder.

Via Thesupercarblog