Zoveel goedkoper is een elektrische bestelbus dan een diesel

Ondernemers opgelet: een elektrische bestelbus is dit jaar voor het eerst goedkoper dan een diesel.

Gisteren leerden we dat het kabinet Schoof het eigenlijk wel lekker vindt gaan met de EV-transitie. En dat zonder financiële hulpjes of juist belemmeringen voor benzinerijders. Voor bestelbusrijders wordt al wat gespeeld met verleidingstactieken. Denk aan de emissiezones voor oude diesels en de BPM op niet-elektrische bedrijfswagens. Dankzij die laatste maatregel is de elektrische bestelbus sinds dit jaar goedkoper dan een bedrijfswagen die diesel drinkt.

Dat heeft leasemaatschappij Ayvens berekend. Zij denken dat de BPM zorgt voor een prijsstijging van € 10.000 bij een klein busje en € 17.000 bij grotere bedrijfswagens die vieze dampen uitstoten. Aan de andere kant zijn er ook redenen waardoor elektrische bussen duurder worden. Zo is de SEBA-subsidie dit jaar komen te vervallen. Met die subsidie konden ondernemers maximaal € 5.000 subsidie per elektrische bedrijfswagen krijgen. Tevens ga je voor EV’s wegenbelasting betalen. Dit jaar krijg je daar nog 75 procent korting op, maar in 2026 betaal je al het volle tarief.

Hoeveel goedkoper is de e-bus?

De leasemaatschappij geeft ook een paar rekenvoorbeelden. Hierbij zijn een aantal bussen gebruikt. Ayvens heeft gekeken naar verschillende kosten om de bus te kopen en te houden. Denk aan de aanschafprijs, maar ook bpm, wegenbelasting en het tanken of opladen van de bestelbus. Er wordt uitgegaan van 30.000 kilometer per jaar en een looptijd van 60 maanden. Voor het verbruik wordt gekeken naar de WLTP-gegevens die de fabrikanten hebben gecommuniceerd.

2025

Peugeot Partner: 13,7 procent goedkoper als EV

Peugeot Expert: 19,9 procent goedkoper als EV

Ford Transit Custom L2H1: 4,6 procent goedkoper als EV

Mercedes Sprinter L2H1: 8,3 procent goedkoper als EV

Renault Master L2H2: 7,3 procent goedkoper als EV

2026

Peugeot Partner: 11,24 procent goedkoper als EV

Peugeot Expert: 17,69 procent goedkoper als EV

Ford Transit Custom L2H1: 2,16 procent goedkoper als EV

Mercedes Sprinter L2H1: 6,26 procent goedkoper als EV

Renault Master L2H2: 4,99 procent goedkoper als EV

Volgens de berekeningen is de elektrische Peugeot Expert dus bijna 20 procent goedkoper dan de diesel in aanschaf en gebruik. Je kunt deze bus bij Ayvens leasen voor minimaal € 599,- per maand. De diesel zou volgens de berekeningen dan ongeveer € 718,- kosten. Da’s best behoorlijk.

Wat je ongetwijfeld opvalt, is dat de verschillen in alle gevallen kleiner worden. Dat komt dus doordat de wegenbelasting op EV’s volgend jaar van 75 procent korting naar geen korting gaat. Daar staat tegenover dat de dieselprijzen omhoog gaan door het vervallen van de accijnskorting, maar die prijsstijging heeft dus minder effect dan het wegvallen van de korting op mrb.

Moet ik nu een elektrische bus kopen?

Ik zou dit alles wel met een korreltje zout nemen en ondernemers willen adviseren om nog even af te wachten. Bij de Voorjaarsnota van uiterlijk 1 juni presenteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook plannen met betrekking tot autokosten. Hierin wordt ook gekeken naar belastingen en de accijnskorting. Het doel hiervan moet zijn om een vrije keuze te houden aan de Nederlanders. Dikke kans dus dat er aan de hand van die plannen nog het een en ander gaat veranderen.

Foto: ID.Buzz combo gespot door @wouter