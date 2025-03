Nederlanders protesteren op de Nederlandste manier tegen Tesla

Komende zaterdag is er een wereldwijde actiedag tegen Tesla en Musk. Ook in Nederland, maar dan wel op onze manier.

We berichten al weken, zo niet maanden, over de verschillende acties tegen Elon Musk en zijn automerk Tesla. De protesten begonnen redelijk vreedzaam, maar nemen steeds vreemdere vormen aan. Zo ver zelfs dat de FBI in Amerika is ingeschakeld om wat aan de acties te doen. Denk overigens niet dat de acties daardoor gaan ophouden.

Wat misschien gaat helpen bij de volgende actie is de organisatie. Waar de voorgaande demonstraties ogenschijnlijk zooitjes ongeregeld waren, gaat het deze keer om een wereldwijde actie. Aanstaande zaterdag 29 maart is een wereldwijde actiedag aangekondigd genaamd ‘Tesla Takedown‘. Er wordt bij zo veel mogelijk fabrieken en showrooms van Tesla gedemonstreerd met de overkoepelende boodschap: verkoop je Tesla, verkoop je Tesla-aandelen.

De meeste acties zijn natuurlijk in Amerika, maar ook hier in Nederland zijn er acties aangekondigd. Je kunt zaterdag je ongenoegen uiten bij Tesla-gebouwen in Den Haag, Amsterdam en Tilburg. Vooral bij die laatste is de actie bijzonder te noemen.

Wij doen het op z’n Hollands

Het Brabants Dagblad kwam erachter dat de Tilburgse actievoerders een eigen naam hebben gegeven aan het protest. Op de uitnodiging van het protest wordt de naam ‘Fietsen naar Tesla’ gehanteerd. Daar begint het Nederlandse cliché al. Het idee is om vanuit het TweeSteden-ziekenhuis naar de Tesla Delivery Hub op een bedrijventerrein vlak buiten de stad te fietsen [foto ter illustratie].

Het toppunt van het Nederlandse tintje aan de Tilburgse actie moet je nog lezen. De actievoerders gaan zich uitspreken tegen Elon Musk en ”zijn baas” Donald Trump. En hoe doe je dat op een Nederlandse manier? Juist, een fanfare! De Tilburgse fanfare De Eeuwigdurende Bijstand voorziet de demonstranten van strijdmuziek. Deze fanfare is blijkbaar een strijdorkest (inderdaad, strijd in plaats van strijk) dat ontstond uit R.K. Veulpoepers B.V. en al jaren komt opdraven bij tal van demonstraties. Dat moet een gezellige boel worden.

Voor wie het spektakel wil aanschouwen: om 13:30 uur vertrekt de menigte op de fiets en om 14:00 uur staan ze met fanfare en al voor het Tesla-gebouw. En nu maar hopen dat ze geen auto’s verminken.

Foto: Tesla-pand in Eindhoven