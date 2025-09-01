Hoera, de thuisbatterij is eindelijk betaalbaar?

Opgeslagen energie bewaren en gebruiken voor je elektrische auto door een thuisbatterij te kopen. Ideaal, maar duur. Toch?
Met het wegvallen van salderen zijn zonnepanelen een stuk minder interessant geworden. Als jij een klein legertje zonnepanelen op het dak hebt liggen kan dat op een mooie heldere dag zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Sommige huishoudens overwegen de stekker van de panelen eruit te trekken, omdat er anders te veel energie wordt opgewekt. De omgekeerde wereld.
Met thuisbatterijen zou je de energiemaatschappijen te slim af zijn en hoef jij je geen zorgen te maken over salderen. Je speelt zelf energiemaatschappij, door energie te bewaren in je thuisbatterij en deze te gebruiken wanneer je het zelf wil. Bijvoorbeeld om de elektrische auto ’s avonds op te laden. Maar thuisbatterijen zijn duur en (nog) niet interessant. Toch kan het wel degelijk interessant zijn, zo bericht de Telegraaf vanmorgen.
De salderingsregeling verdwijnt
Vanaf 1 januari 2027 is het feest voorbij en kun je opgewekte zonne-energie niet meer één-op-één wegstrepen van je energierekening. Je krijgt alleen nog een karige terugleververgoeding van je leverancier. Die vergoeding daalt overigens rap: bij vaste contracten ligt die nu al tussen de 5 en 19 cent per kWh.
Sommige leveranciers rekenen terugleverkosten tot 18 cent per kWh. Dat betekent dat je geld moet toeleggen om stroom aan het net te leveren. Zoals in het intro al omschreven: het is de omgekeerde wereld.
Van 15 jaar naar 4 jaar?
Volgens Milieu Centraal en CE Delft ligt de terugverdientijd normaal gesproken rond de vijftien jaar. Niet echt een businesscase waar je warm van wordt, tenzij je nog een hele lange horizon hebt en van plant bent in het huis te blijven wonen. De ANWB rekende onlangs nog voor dat een thuisbatterij van 7.500 euro pas na 14 jaar quitte speelt.
Het Utrechtse NextEnergy heeft een batterij van zo’n duizend euro en een garantie op minimaal 250 euro besparing per jaar. Dat klinkt wel heel optimistisch. Vier jaar en je bent erdoorheen. Volgens directeur Gijs Wubbe kan dat doordat het bedrijf zelf een voorschot neemt op de wegvallende salderingsregeling. Blijft de besparing achter? Dan betaalt NextEnergy het verschil bij.
Thuisbatterij als oplossing
Essent, Vattenfall en Eneco geven inmiddels al korting op batterijen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Er is dus een flinke push richting zelfopslag. En met prijzen rond de duizend euro begint het ineens interessant te worden, zeker in combinatie met een dynamisch energiecontract.
Toch is niet iedereen overtuigd. De ACM waarschuwt dat veel aanbieders “een erg positieve voorstelling van zaken” geven. Er zijn nog geen formele normen voor thuisbatterijen en de Consumentenbond hamert erop dat consumenten vooraf goed moeten vergelijken.
Dus ja, het klinkt allemaal als de Tesla Model 3 van de batterijenwereld: ineens betaalbaar, veelbelovend en met een businesscase die je buurman jaloers maakt. Maar de praktijk moet nog uitwijzen of die beloofde vier jaar echt haalbaar is.
Eén ding is zeker. De markt staat niet meer in de kinderschoenen zoals een aantal jaar geleden. Doe echter je onderzoek en lees de kleine letters om te achterhalen of een thuisbatterij echt al interessant genoeg is. En ga zeker niet af op beloften van aanbieders, maar pak er zelf de rekenmachine bij.
Reacties
ty5550 zegt
Een thuisbatterij gebruiken om je auto op te laden gaat niet zo makkelijk zijn vrees ik. De grotere (dure) exemplaren gaan richting 10 a 15 kwh en daarmee wil je dan natuurlijk ook een deel je huis voorzien. Een beetje autobatterij doet +60 kwh. Natuurlijk is je autobatterij niet elke dag leeg maar toch.
marcus zegt
De Sigenergy Sigenstor heeft optioneel een DC lader module als je DC laden wil. Zelf kiezen wat voor maximaal amperage de accu heeft, 1 of 3 fasen en potentieel met een gateway die zonder vertraging tussen net en accu kiezen kan. Batterijen zijn modulair en stapelbaar dus je kunt klein beginnen en na een jaar of twee meer bijkopen. Binnen een jaar koop ik er eentje.
60kwh is trouwens heel veel om alleen uit zonnepanelen te halen. Mijn 7.2kwh systeem doet op een hele zonnige dag 35kw (ik verlies door een boom een paar uur zon in de ochtend); dan ben je in een half uur klaar met je opgewekte stroom…
mahansz zegt
Ik word best wel moe van deze stemmingmakerij: veel nieuwssites ‘vergeten’ bepaalde informatie te geven. De gesuggereerde terugverdientijd is op basis van een vast/variabel contract. Met een thuisbatterij is juíst een dynamisch contract interessant, vele malen gunstiger want je hebt een buffer, plus zéér vaak ook zonder terugleverkosten. En nee, ik zit niet in deze business ;-)
Johanneke zegt
Ben erg blij dat ik bijna 2 jaar geleden een 3 jarig contract heb afgesloten. Ik krijg nog dikke terugleververgoeding, betaal geen terugleverboete. Oktober 2026 loopt het contract af, dan ga ik aan accu kopen. Heb een paar collega’s die in zo’n pretty much energieneutraal huis wonen, die zijn er dag en nacht mee bezig. Vraag hen gewoon om advies qua contract en accu.
pignon zegt
Hebben die collega’s nog wel een leuk leven? Of zitten ze de hele tijd met de rekenmachine in de hand te bepalen wanneer ze gratis dood kunnen gaan? Pfff
Rick-dos zegt
Wacht even hoor…zitten mensen bij een aankoop van 1000 euro nog steeds te zeiken over terugverdientijd? Doe je dat ook bij een middenklasse TV? Een beetje koelkast, wasmachine of afwasmachine?
Ik wil begrijpen dat je dat doet bij 4500 of 7500 euro maar 1000 euro? Waar gaat het nog over? Stel dat je maar 50% procent van het geclaimde bespaart en je verkoopt je huis over 4 jaar dan heb je netto maar 500 euro aan dat ding betaalt. Dan hebben we het al over goedkope tv’s, koelkasten, wasmachine, afwasmachines. Je mobieltje dat je elk jaar of twee jaar vernieuwd is nog duurder.
leefvrij zegt
Ja. Want je koopt zo’n ding om je was te doen of om naar te kijken. Je koopt het alleen om beter met stroom om te gaan. Omdat je slimmer wil inkopen. Als je niet kijkt naar de terugverdientijd, is het een loze uitgave of heb je te veel geld.
Als je maar 500 bespaart heb je dus ook 500 te veel uitgegeven. Of is het een waarde vermeerdering van je huis? Maar dan kan je dat meenemen in de terugverdientijd.
wza1979 zegt
Waarom zgn het wiel opnieuw uitvinden ?
In landen als Duitsland zijn batterijen al jaren de gewoonste zaak van de wereld . De betere merken doen 15 Kw voor ongeveer 1500 tot 1700 .
Rechtstreeks uit china halen is nog wat goedkoper
ty5550 zegt
15 kw, je bedoelt 15 kwh (opslagruimte) neem ik aan? Waar vind je een degelijke thuisbatterij voor minder dan 2.000 euro? Let wel op dat in Duitsland thuisbatterijen een tijd zonder btw werden verkocht. Koop je in het buitenland, dan kan je toch nog gewoon btw afdragen. Maar zelfs zonder btw is 1.700 euro voor een degelijk merk wel extreeeeem laag.
wza1979 zegt
kWh ja. Nou op de Duitse ebay heb je o.a. fm-solar zitten die bieden sets voor onder de 2000 aan . Daar Betaal je geen btw. Je kunt het ook ophalen. Het nadeel van deze sets je hebt niet d beste cellen. Dat zijn eve’s . Dus eigenlijk wil een battery box van een Basengreen of Eel of Seplos o.i.d. . De box makers verkopen vaak zelf hun box met eve merk cellen. Dan zit je rond 1500 . En Eve cellen doen 16 kWh.
Bij een solarscouts.de kun je omvormers vinden. Deye is best goed.
Wat je veel ziet zijn de wat oudere cellen van jaren geleden. Dus minder als 15 kWh is per box is al oude techniek. Zelfs de cellen voor 15 kWh zijn al lang op de markt. Dat soms niet iedere fabrikant ze gebruikt komt omdat ze achter de feiten aan lopen. En oorlog bij Rusland / oekraiene.
Maar je betaald dus extra voor een fancy look van een gerenomeerd merk maar de functies en cellen zijn vaak slechter.
Jozo zegt
Hoop waarschuwingen en algemene informatie, maar kunnen jullie niet wat extra informatie geven over deze batterij??
Wat is de capaciteit bijvoorbeeld, ik noem maar iets…
Focacino Royale zegt
Is dit een advertorial?? Dit is een passend artikel op AUTOblog omdat je naast je mobieltje en je wasmachine ook je auto kunt vullen met stroom uit deze accu’s? De BEV gaat het toch niet redden.. peace 🫶🏻
verdebosco zegt
In huis een accu plaatsen vind ik een groot risico bij brand. Nog groter dan de zonnepanelen dicht bijelkaar plaatsen waardoor bluswater niet kan binnendringen. Een accu produceert zoveel hitte dat een huis veel eerder totaal afbrandt. Extra regelgeving is broodnodig.