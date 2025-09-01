Hoera, de thuisbatterij is eindelijk betaalbaar?

Opgeslagen energie bewaren en gebruiken voor je elektrische auto door een thuisbatterij te kopen. Ideaal, maar duur. Toch?

Met het wegvallen van salderen zijn zonnepanelen een stuk minder interessant geworden. Als jij een klein legertje zonnepanelen op het dak hebt liggen kan dat op een mooie heldere dag zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Sommige huishoudens overwegen de stekker van de panelen eruit te trekken, omdat er anders te veel energie wordt opgewekt. De omgekeerde wereld.

Met thuisbatterijen zou je de energiemaatschappijen te slim af zijn en hoef jij je geen zorgen te maken over salderen. Je speelt zelf energiemaatschappij, door energie te bewaren in je thuisbatterij en deze te gebruiken wanneer je het zelf wil. Bijvoorbeeld om de elektrische auto ’s avonds op te laden. Maar thuisbatterijen zijn duur en (nog) niet interessant. Toch kan het wel degelijk interessant zijn, zo bericht de Telegraaf vanmorgen.

De salderingsregeling verdwijnt

Vanaf 1 januari 2027 is het feest voorbij en kun je opgewekte zonne-energie niet meer één-op-één wegstrepen van je energierekening. Je krijgt alleen nog een karige terugleververgoeding van je leverancier. Die vergoeding daalt overigens rap: bij vaste contracten ligt die nu al tussen de 5 en 19 cent per kWh.

Sommige leveranciers rekenen terugleverkosten tot 18 cent per kWh. Dat betekent dat je geld moet toeleggen om stroom aan het net te leveren. Zoals in het intro al omschreven: het is de omgekeerde wereld.

Van 15 jaar naar 4 jaar?

Volgens Milieu Centraal en CE Delft ligt de terugverdientijd normaal gesproken rond de vijftien jaar. Niet echt een businesscase waar je warm van wordt, tenzij je nog een hele lange horizon hebt en van plant bent in het huis te blijven wonen. De ANWB rekende onlangs nog voor dat een thuisbatterij van 7.500 euro pas na 14 jaar quitte speelt.

Het Utrechtse NextEnergy heeft een batterij van zo’n duizend euro en een garantie op minimaal 250 euro besparing per jaar. Dat klinkt wel heel optimistisch. Vier jaar en je bent erdoorheen. Volgens directeur Gijs Wubbe kan dat doordat het bedrijf zelf een voorschot neemt op de wegvallende salderingsregeling. Blijft de besparing achter? Dan betaalt NextEnergy het verschil bij.

Thuisbatterij als oplossing

Essent, Vattenfall en Eneco geven inmiddels al korting op batterijen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Er is dus een flinke push richting zelfopslag. En met prijzen rond de duizend euro begint het ineens interessant te worden, zeker in combinatie met een dynamisch energiecontract.

Toch is niet iedereen overtuigd. De ACM waarschuwt dat veel aanbieders “een erg positieve voorstelling van zaken” geven. Er zijn nog geen formele normen voor thuisbatterijen en de Consumentenbond hamert erop dat consumenten vooraf goed moeten vergelijken.

Dus ja, het klinkt allemaal als de Tesla Model 3 van de batterijenwereld: ineens betaalbaar, veelbelovend en met een businesscase die je buurman jaloers maakt. Maar de praktijk moet nog uitwijzen of die beloofde vier jaar echt haalbaar is.

Eén ding is zeker. De markt staat niet meer in de kinderschoenen zoals een aantal jaar geleden. Doe echter je onderzoek en lees de kleine letters om te achterhalen of een thuisbatterij echt al interessant genoeg is. En ga zeker niet af op beloften van aanbieders, maar pak er zelf de rekenmachine bij.