Een dikke Maybach rijden voor nog geen 20.000 euro

Koning van de parking bij Seats en Sofa’s met deze Mercedes uitgevoerde Maybach op Marktplaats.

Als Marijke Helwegen een S-klasse zou zijn. Dit is een pareltje waar je U tegen zegt. Laten je ogen je niet bedriegen, je kijkt niet naar een W222. Dit is een zwaar verbouwde W221 uit 2006, dusdanig opgedirkt dat ie nog helemaal meekan in 2025. Een acht voor de moeite.

Deze liefhebber verkoopt zijn opgedirkte S-klasse op Marktplaats voor slechts 18.500 euro. Das geen geld voor een S! Nou ja, tot je beseft dat het een bijna 20 jaar oud exemplaar is. De kilometerstand van 130.000 valt wel mee. En de verfraaiingen zitten er gewoon bij. Je mag ook een goed bod doen. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op 13,5k euro.

Interieur

Het interieur is een directe weggever van tijd. Dan besef je inderdaad dat je in een W221 zit. Naast de make-over naar een W222, zijn er ook allerlei Maybach-spulletjes op de auto geplakt. Badges, kussentjes, sfeerverlichting. Het zit er allemaal op hoor.

Ook wel lekker voor de milieuzoneridders onder jullie. Het is een benzine, dus je kan voorlopig gewoon Uber Black spelen in de binnenstad. Dit is de zescilinder met 272 pk. De liefhebberij is misschien niet je smaak, maar de eigenaar heeft er wel echt werk van gemaakt. Recent vernieuwde leren bekleding, een Alcantara plafond, het geluidssysteem is van een upgrade voorzien en er is recent een beurtje uitgevoerd.

Historisch gezien klopt er dan weer geen pepernoot van. Mercedes is pas het moderne Maybach-trucje gaan toepassen op de W222, niet op de W221. Kniesoor die daar op let. Bovendien moet je beseffen dat Gerard Joling in 2006 ook een W221 had, dus als het goed genoeg is voor deze ster is het goed genoeg voor jou. En die van Geer zag er een stuk saaier uit.

Dichterbij een echte Mercedes-Maybach kom je niet voor dit geld. Eigenlijk een no-brainer, koop dan.