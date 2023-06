Hoera, het is weer bijna tijd voor het ultieme GTI-feest

In plaats van aan de bekende Wörthersee vindt het GTI-treffen dit jaar namelijk plaats in Autostadt, bij Volkswagens thuisbasis in Wolfsburg. Dat betekent: in festivalsferen twee dagen lang smullen van GTI-prototypen, concept cars, Azubi GTI’s én van bijzondere GTI’s van trotse eigenaren. Op dit evenement is zelfs de parking een attractie.

En die laatste zinnen kwamen rechtstreeks uit het persbericht, merkte je het?

Het grote GTI-feest komt eraan

En in dit zinnetje staat een woordje dat je misschien niet kent. Azubi inderdaad. Want wat zijn dat? Nou, dat gaan we je eens haarfijn uitleggen. Azubi is een afko (en dat is kort voor afkorting) voor Auszubildende medewerkers. Stagiars dus.

Die hebben hun best gedaan op wat prototypes en die staan opgesteld. Kan best leuk worden, want het zijn veelal jonge gasten die nog wilde plannen hebben en die mochten botvieren op hun ontwerp. Een beetje zoals wij deden toen we jong waren.

Maar er is meer. Er zijn Fan Drives, waarbij de meest uiteenlopende GTI’s voorbij komen, van origineel tot volledig getuned, er rijden one-offs, prototypen, werkelijk alles. Misschien zien we onze @loek wel in zijn eigen rode GTI.

Kortom, pak je petje en je koffers en reis af naar Wolfsburg. Het wordt een GTI-feest om niet snel te vergeten.

Aldus Volkswagen.