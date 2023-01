Het einde is er voor de Volkswagen Up! GTI

Eeuwig zonde, maar aan alles komt een eind: de Volkswagen Up! GTI is niet meer te bestellen.

Aan alles komt een eind. Zo ook aan de kleine sportieve hatchback van Volkswagen. Het automerk liet tegenover Autocar weten dat het over en uit is voor de Up! GTI, de dikste uitvoering van de A-segment hot hatch.

Volkswagen Up! GTI

Een heerlijk bommetje. Het is een beetje de Duitse variant van de Abarth 500, alleen dan zonder het overweldigende lawaai. Maar wel met de Duitse degelijkheid. Oorspronkelijk is de auto ontworpen als de spirituele opvolger van de Golf GTI, dat heeft hij niet helemaal waar kunnen maken.

Het wagentje weegt maar 1.070 kilo en met 115 pk uit het 1.0-liter tubomotortje komt hij lekker van zijn plek. Binnen 8,8 seconden zit je op de honderd met de Up! GTI. De topsnelheid van het snelheidsduiveltje is 196 kilometer per uur.

De productie is nog niet gestopt, dit komt doordat Volkswagen nog een achterstand aan bestellingen moet inhalen. De auto kan je echter niet meer bestellen en de configurator is ook uitgezet. Wellicht zijn er nog wel een paar op voorraad bij wat dealers, zodat je er nog eentje kan scoren. Maar daarna is het echt over en uit.

Toekomst

De kleine hatchback met het speelse interieur werd verrassend genoeg ook aangeboden in een vijfdeursvariant. Hierdoor is de auto lekker praktisch en kan hij als gezinsauto voldoen. Vaak dan als extra auto voor erbij. Dan heb je echt een geinige auto met behoorlijke looks.

Een opvolger zal er niet komen. De A en in sommige gevallen ook B-segment auto gaat verdwijnen. Het is voor autofabrikanten te duur om deze categorie te blijven doorontwikkelen. Daarmee komt er ook, helaas, een einde aan dit segment hot hatch.