Lezersvraag: Aan welk designelement erger jij je kapot?

Als je goed nadenkt is er vast wel ergens een designelement waaraan jij je kapot ergert. En helemaal leuk, welk onflatteus woord heb jij daarvoor?

Een van de leuke dingen aan werken voor Autoblog is de interactie met jullie, de lezers. Dat gebeurt massaal in de comments, maar soms krijgen we ook dingen in de mail die ons positief verrassen. Denk bijvoorbeeld aan de talloze Marktplaatspareltjes die @rachid ons stuurt. Zijn we heel blij mee.

Maar soms krijgen we ook suggesties voor de Lezersvraag en dat is precies waar we vandaag over schrijven. Willem-Jan, ook wel bekend als @wicos stuurde ons namelijk een berichtje via [email protected] en dat vonden we zo leuk, dat we er meteen mee aan de slag zijn gegaan.

Aan welk designelement erger jij je kapot?

Hij schreef namelijk het volgende:

Ik kan mij ergeren aan ontwerpdetails van autos en het eerste dat daarbij bij mij opkomt is een onflateuze koosnaam: de balzakken aan de achterlichten van een Lync&Co O1, de gulp als van een Opel Crossland X en de acnégrillen met pukkeltjes die tegenwoordig bon ton lijken. Kom maar op, waar vind jij lelijk en hoe scheld je dat uit? Wicos, scheldt graag op designelementen

De balzakken aan de achterkant van de Lync&Co. Goed gevonden, maar niet heel flatteus voor de persoon die verantwoordelijk is voor dit designelement. Aan de andere kant, had hij/zij/hen/gnork maar iets beter zijn/haar/hen/gnork best moeten doen aan de tekentafel.

Hoe scheld jij een lelijk designelement uit?

Ik kan zo gauw niets beters bedenken dan het zijaanzicht van de eerste generatie BMW 1-serie. Niks mis met de auto verder, heb er zelf een gehad en op de redactie staat er ook eentje, maar stiekem is er toch wél iets mis mee. De lijn die namelijk over de breedte loopt.

Dat designelement is met een beetje fantasie namelijk best te vergelijken met een doorgezakte driezitsbank. Als je het weet, ga je het nooit meer anders zien en blijf je het zo noemen. Of ik me er kapot aan erger? Dat niet, maar het valt wel op.

Maar er zijn vast en zeker (of zeker en vast, voor onze Belgische lezers) andere designelementen te verzinnen waar jij je wel kapot aan ergert en waar je een onflatteuze naam voor hebt verzonnen.

Als je die met ons zou willen delen, zou dat top zijn.

Mede namens Wicos; bedankt!