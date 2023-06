Toch jammer voor de liefhebbers van F1 in Zuid-Afrika, ze kunnen fluiten naar hun eigen Grand Prix…

Dat er steeds meer F1-races komen in een kalenderjaar is mooi voor de fans, maar vervelend voor coureurs als Max Verstappen. Die laat namelijk geen gelegenheid onbenut om te zeggen hoezeer hij dat haat.

En dat snappen wij best. Het is ook best zwaar om de wereld over te vliegen in een luxe privéjet, een beetje te racen in de snelste auto’s ter wereld en na -een goede- afloop een flesje champagne weg te tikken. En dat allemaal voor slechts 50 miljoen per jaar.

Voor Max is er nu goed nieuws, hij hoeft volgend jaar tenminste niet naar Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika kan fluiten naar een F1-race

Dat land stond namelijk hoog op de lijst om toegevoegd te worden aan de F1-kalender, maar dat gaat toch niet door. En da’s jammer voor alle mensen die er tijd, energie en -vooral veel- geld in hebben gestopt. En de reden is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Het land zou namelijk te nauwe banden hebben met Rusland en daar wil Liberty Media zijn vingers niet aan branden, zegt Racingnews365.com. Alles wat ook maar enigszins met Poetin en zijn vazallen te maken heeft, is verbannen uit de F1.

En hoe sneu ook voor Zuid-Afrika, het is goed nieuws voor de Grand Prix van Spa. Die stond namelijk een beetje op de tocht, juist vanwege de race in Zuid-Afrika. Maar volgens de mensen die het kunnen weten, is dat nu weer een zekerheidje.

En dat scheelt ook weer voor Max. Kan hij na de race aanschuiven gewoon bij zijn moeder voor de warme piepers met een hamlapje.

Ook mooi!