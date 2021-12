CLK 63 AMG Black Series op Marktplaats kom je misschien bekend voor

Het ligt er maar net aan hoelang je al Autoblog leest om deze Mercedes CLK 63 AMG Black Series op Marktplaats te herkennen.

Moderne klassiekers zijn de pareltjes van nog niet zo gek lang geleden waar we op terugkijken. De eerste Audi R8, de Aston Martin Vantage maar vergeet ook zeker deze Mercedes CLK 63 AMG Black Series niet. In sommige gevallen is de toegenomen populariteit van zo’n moderne klassieker terug te zien in de prijs. En dat is zeker het geval met deze Black Series.

De geweldige Benz wordt te koop aangeboden op Marktplaats voor het luttele bedrag van 109.950 euro. Er waren tijden dat je een dergelijke CLK 63 Black Series voor minder dan een 85.000 euro op de oprit had staan. Bij de doorgewinterde Autoblog-lezer moet er nu als het goed is een lampje gaan branden. Dit is namelijk de ex-Black Series van een Autoblog coryfee. En ruim tien jaar geleden (we worden oud hè) maakten we daar onderstaande video van.

Met 62.767 kilometer op de klok is deze Black Series uit 2007 klaar voor een volgende eigenaar. Onder de kap ligt een 6.2-liter grote V8 met 508 pk. Wat een snoepje. Een collectorsitem waar we het nog altijd warm van krijgen. Als je nog ergens een ton hebt liggen en op zoek bent naar iets dat je een grijns geeft doe je aan de CLK 63 AMG Black Series geen miskoop. Koop dan.