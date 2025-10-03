Hoera! Verkeersboetes mogen de komende jaren niet stijgen

Tenminste niet automatisch. Dat zit zo.
Eind deze maand wil iedereen zoveel mogelijk blauwe stoeltjes bemachtigen in onze nationale vergaderzaal. Deze week was de laatste vergaderdag in de huidige samenstelling en dan wil je nog wel even op de valreep een wit voetje halen bij de potentiële kiezers.
Dus toen Michiel van Nispen van de SP een motie indiende om de verkeersboetes de komende jaren niet mee te laten stijgen met de inflatie stemde een ruime meerderheid van 109 zetels vrolijk mee. Hoera!
Stijgen van verkeersboetes ongehoord!
De verkeersboetes zijn recent verhoogd om gaten in de begroting te dichten. Ongehoord aldus de SP en nog een zwik andere partijen waren het daar dus mee eens.
Mocht je vaak post uit Leeuwarden krijgen en nog niet weten op wie je moet stemmen op 29 oktober, VVD, D66, CDA, JA21 en Volt zijn het niet eens met deze motie. Wat hen betreft mogen de verkeersboetes gewoon lekker meestijgen met de torenhoge inflatie in ons land.
Verkeersboetes zijn te hoog
Zo’n motie is nog geen wetgeving en de vraag is of dit sentiment ook na de verkiezingen nog een meerderheid heeft in de kamer, maar op de valreep doet dit het vast nog wel even goed bij de achterban.
Interessant detail om hier nog wel even te noemen is dat het Openbaar Ministerie eerder in een rapport al tot de conclusie kwam dat verkeersboetes in verhouding al veel te hoog zijn in ons land.
In vergelijking met andere boetes zouden de verkeersboetes juist in één keer verlaagd moeten worden. Of veel minder snel duurder moeten worden. De toenmalige minister van Justitie David van Weel had aan dit advies echter geen boodschap, want dat zou juist zorgen voor een extra gat op de begroting.
In verhouding tot andere Europese landen zijn we al de duurste, dus wat ons betreft kan het ook allemaal wel wat minder. Hulde voor Michiel van Nispen en zijn
verkiezingsstunt motie!
Reacties
mashell zegt
Campagne moties voor de bühne, er is immers geen regering om ze uit te voeren. Merkwaardig dat de rechtse partijen die normaal gesproken bepaald niet vies zijn van wat populisme niet mee stemmen. Waarschijnlijk alleen maar naar de indiener gekeken, SP dat is links dus zijn wij als rechtse partijen tegen. Wordt zo wel pijnlijk duidelijk dat de rechtse kliek niet het belang van de burger dient.
Michel zegt
Kromme redenering. Want je kunt precies hetzelfde over de linkse kliek zeggen. HET ZIJN ALLEMAAL BOEVEN!
mashell zegt
Zulke emotionele niet inhoudelijke argumenten als “boeven” overtuigen helaas ook kiezers, alleen de dommen natuurlijk maar in een zuivere democratie hebben ook die stemrecht. We zijn in Nederland in de omstandigheid dat rechtse partijen de regering al jaren domineren en die rechtsen hechten meer waarde aan het belang van de ondernemingen dan aan dat van de burger. Dat leidt tot scheve belasting druk, bedrijven laag/burgers hoog. Het niet aanpakken van milieu schade door bedrijven (boeren, Tata, chenours). En enorme subsidies aan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de beruchte fossiele subsidies. Dat is precies waar linkse partijen andere keuzes zouden maken. Maar zolang de kiezers zich gek laat maken door onzinnig gedram over niet bestaande problemen over de asiel instroom gaan er geen oplossingen komen.
Michel zegt
Wat ik probeer te zeggen is dat jouw reactie ook maar gewoon een mening is. En ook de linkse kliek is net zo goed in polariseren als de rechtse kliek. En populistisch links bestaat ook gewoon.
Het zijn allemaal opportunisten, anders waren ze de politiek niet ingegaan. Links, rechts, recht door zee. Niks emotioneels aan.
RiKe zegt
De hoogte van de boetes is voor sommige overtredingen helaas nog veel te laag. Denk hierbij aan onnodig links rijden (gevaarlijk gevolg is dat men er rechts langs gaat), niet handsfree bellen, of ronduit asociaal rijgedrag (afsnijden, file voorbij rijden op de vluchtstrook om verderop voor te piepen). Vooral de pakkans moet fors omhoog. Kanttekening: NIET middels trackers in de auto’s