Hoera! Verkeersboetes mogen de komende jaren niet stijgen

Tenminste niet automatisch. Dat zit zo.

Eind deze maand wil iedereen zoveel mogelijk blauwe stoeltjes bemachtigen in onze nationale vergaderzaal. Deze week was de laatste vergaderdag in de huidige samenstelling en dan wil je nog wel even op de valreep een wit voetje halen bij de potentiële kiezers.

Dus toen Michiel van Nispen van de SP een motie indiende om de verkeersboetes de komende jaren niet mee te laten stijgen met de inflatie stemde een ruime meerderheid van 109 zetels vrolijk mee. Hoera!

Stijgen van verkeersboetes ongehoord!

De verkeersboetes zijn recent verhoogd om gaten in de begroting te dichten. Ongehoord aldus de SP en nog een zwik andere partijen waren het daar dus mee eens.

Mocht je vaak post uit Leeuwarden krijgen en nog niet weten op wie je moet stemmen op 29 oktober, VVD, D66, CDA, JA21 en Volt zijn het niet eens met deze motie. Wat hen betreft mogen de verkeersboetes gewoon lekker meestijgen met de torenhoge inflatie in ons land.

Verkeersboetes zijn te hoog

Zo’n motie is nog geen wetgeving en de vraag is of dit sentiment ook na de verkiezingen nog een meerderheid heeft in de kamer, maar op de valreep doet dit het vast nog wel even goed bij de achterban.

Interessant detail om hier nog wel even te noemen is dat het Openbaar Ministerie eerder in een rapport al tot de conclusie kwam dat verkeersboetes in verhouding al veel te hoog zijn in ons land.

In vergelijking met andere boetes zouden de verkeersboetes juist in één keer verlaagd moeten worden. Of veel minder snel duurder moeten worden. De toenmalige minister van Justitie David van Weel had aan dit advies echter geen boodschap, want dat zou juist zorgen voor een extra gat op de begroting.