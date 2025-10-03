We staan in Nederland fors meer in de file

Ten opzichte van vorig jaar staan we flink meer in de file. Met opvallende uitschieters…

Wie er veel op de weg zit weet er alles van in ons kikkerlandje. Files. Je kunt er niet omheen. Letterlijk en figuurlijk. We schuiven iedere ochtend, middag en avond metertje voor metertje op en vervloeken het leed dat file heet.

Dichterbij je werk gaan wonen kan niet, want de huizen zijn te duur of niet beschikbaar. Met het openbaar vervoer klinkt leuk, maar is ook duur en de dekking is in de randstad misschien top voor elkaar, maar woon je daarbuiten dan is het vaak nog wel een uitdaging. Dus sluiten we iedere dag aan.

Files nemen fors toe

Als we zeggen iedereen, dan bedoelen we ook iedereen… Uit cijfers van de ANWB blijkt dat in september 2025 de ochtendspits met 34 procent is toegenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2024. Overdag groeide het filespook met 27 procent en de toch al niet door te komen avondspits vond ruimte om met 9 procent te groeien.

Nou is het niet overal even druk en ook het waarom is niet overal gelijk. Op zich kan dat je niet veel schelen als je stil staat natuurlijk, maar we duiken er toch even in. Nou eigenlijk deed de ANWB dat voor ons.

Wegwerkzaamheden en grenscontroles

De verkeersdruk rondom reservaat Amsterdam alleen al is met 20 procent gestegen. Hier zijn veel wegwerkzaamheden en wonen in de hoofdstad is alleen voor rijken en expats weggelegd. Dus iedereen in de file.

De provincie Gelderland is een andere uitschieter. Hier nam de filedruk met 24 procent toe en dat is vooral te danken aan onze oosterburen. Die hebben namelijk weer grenscontroles ingevoerd en daarvoor moeten we allemaal in de polonaise als we goedkoop gaan tanken en shoppen in Duitsland.

Dit jaar drukker

Als de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond kijkt naar heel 2025 tot nu toe dan is de filezwaarte ten opzichte van 2024 in zijn geheel met zeven procent toegenomen. Maar maak je borst maar nat, het vierde kwartaal staat bekend als horror-kwartaal op de weg.

De wintertijd gaat binnenkort in, het gaat chronisch regenen, het is in de ochtend- en de avondspits donker en we krijgen ijzel en mist. Kortom we gaan nog veel meer in de file staan! Dat wordt thuiswerken?

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @thomcarspotter