Verkeersboetes in dit vakantieland gaan door het dak!

De overheid grijpt in.

Lekker eten, heerlijke supercars en een prachtig landschap: als er een God is, dan heeft hij Italië gezegend. Maar niet alles is perfect in ‘la bella Italia‘. Zo wordt het land geteisterd door wegmisbruikers. Daarop reageert de overheid van Italië door verschillende verkeersboetes flink op te krikken.

Dat de Italianen gevaren op de weg zijn, blijkt wel uit een onderzoek van de Strade Anas, zeg maar de Rijkswaterstaat van Italië. Zo vindt 51 procent van de Italianen dat te hard rijden geen extra risico’s met zich meebrengt. Daarnaast vindt maar 35 procent dat het volgen van de verkeersregels ‘nuttig’ is. De hoogste tijd voor zware maatregelen, vindt de Italiaanse minister van Transport, Matteo Salvini.

De nieuwe verkeersboetes in Italië

Het rijden met alcohol of een andere verdovend middel op moet verdwijnen in Italië. Wie nu gepakt wordt met teveel alcohol in zijn bloed, riskeert een boete van maximaal € 2.170. Zit het promillage tussen de 0,8 en 1,5 dan zet de politie de verdubbellaar in. Bij een promillage boven de 1,5 kun je een boete krijgen van € 6.000 en een celstraf krijgen tot zes maanden. Voor het rijden met andere vormen van drugs op kun je drie jaar je rijbewijs kwijt zijn.

Nog een probleem is het rijden met een telefoon in de hand. Daarvoor kun je in Italië een boete krijgen van € 250 tot € 1.000,-. Wie voor de tweede keer voor dit vergrijp gepakt wordt, betaalt het dubbele en mag drie maanden lang niet rijden. Dit geldt ook voor Italianen die al wat punten op hun rijbewijs hebben gekregen. Heb je je telefoon vast en veroorzaak je een ongeluk? Dan trekt de politie zelfs zes maanden je rijbewijs in.

Boetes voor te hard rijden in Italië

De mobiliteitsminister wil ook hardrijders strenger straffen. Rijd je 10 km/u te hard, dan kun je een boete krijgen van € 700. Doe je dit in een stad, dan stijgt de boete naar € 880. Gebeurt dit laatste meer dan eens, dan wordt je rijbewijs 15 tot 30 dagen afgepakt.

Het overkoepelende doel van al deze maatregelen is het terugdringen van het aantal verkeersdoden in Italië. Of zoals de minister Salvini het zelf zegt: ”het terugdringen van het bloedbad op de Italiaanse wegen.” Het aantal verkeersdoden steeg in Italië ten opzichte van 2023 met 4 procent voor een totaal van zo’n 3.000 slachtoffers.

Dus, vakantiegangers: zorg ervoor dat je je rechterpoot onder bedwang houdt (blijf anders maar op de rechterbaan op de Autostrada, want daar rijdt toch niemand) en blijf van de vino rosso af voor je achter het stuur kruipt.

Foto: Ferrari Enzo gespot door @jeffreyderuiter via Autoblog Spots

Bron: Ansa.it