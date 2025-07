Dit kost te hard rijden in andere landen

Het is zomervakantie en we snellen naar het buitenland. Dit kosten de boetes in de rest van Europa.

Vandaag is het voor iedereen in het midden van ons land de laatste werkdag voor de welverdiende zomervakantie. Dat betekent dat heel Nederland aan zijn zomervakantie is begonnen en dat we vanavond een avondspits des doods hebben. De zwarte zaterdagen komen eraan (voor zover die niet al begonnen waren) en daar storten we ons als Nederlanders gewoon blind in.

Nou ja niet allemaal natuurlijk. Wie slim is en lekker door wil rijden gaat natuurlijk niet op zaterdag rijden. Kun je dan lekker doorrijden, let dan wel een beetje op. Want de politie is niet persé in heel Europa op vakantie en een boete valt tegenwoordig binnen de Europese Unie en Zwitserland gewoon op je deurmat.

Wat valt er op?

De site wegenvignetten.nl heeft heel Europa en zijn boetes doorgespit en komt met een interessant lijstje met verkeersboetes. Een aantal dingen die opvallen in onze vakantielanden pikken we er voor je uit.

Zo krijg je in België voor niet handsfree bellen achter het stuur niet alleen een boete van 174 euro, maar moet je ook direct voor 15 dagen je rijbewijs inleveren. Bellen achter het stuur in Frankrijk is net zo duur als zonder gordel rijden en door rood rijden, het kost je 135 euro. Betaal je in het land der stokbroden je boete binnen 15 dagen, dan kun je zomaar een korting van 45 euro op je boete krijgen. In Italië bestaat een korting van 30 procent voor wie binnen vijf dagen betaald. Al duurt het soms jaren voor je de boete binnen hebt, maar dat terzijde. Spanje geeft zelfs 50 procent korting als je direct afrekent.

Populair vakantieland Kroatië gooit je 60 dagen in de cel als je ernstig te hard rijdt en je mag als jonge bestuurder of beroepschauffeur geen druppel alcohol in je bloed hebben. In Oostenrijk is het goedkoper als je door een agent wordt stilgezet dan dat je wordt geflitst. Zwitserland kent een systeem van inkomensafhankelijke boetes bij zware snelheidsovertredingen. Daarnaast kan je auto worden ingevorderd en vernietigd.

Koopjes

Extra goedkoop (en extra onveilig) is het rijden zonder gordel in Duitsland. Dat kost slechts 30 euro. Daarmee zo ongeveer de goedkoopste overtreding in Europa. Rijd je in Italië 10 km per uur te hard dan kost dat slechts 42 euro.

In Luxemburg is te hard rijden eigenlijk altijd 49 euro of 145 euro. Zelfs als je 50 kilometer per uur te hard rijdt kost dat nog steeds 145 euro. In Spanje gelden voor buitenlanders die direct de boete aftikken geen verdere sancties.

Dit kosten de boetes in de rest van Europa

Laat je jezelf verleiden om te hard te rijden, check dan hieronder wat je dat kan kosten. Buiten de veiligheid die in het geding komt, kost het ook een flinke hap uit je vakantiebudget. We zetten hier de boetebedragen per 10 kilometer te hard op de snelwegen op een rij. Daar komen we het meest, maar is zeker niet altijd het duurste. Boete bedragen binnen de bebouwde kom en andere overtredingen kosten vaak nog meer.

Land 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km of meer België € 53 € 113 € 173 Rechter Rechter Duitsland € 20 € 60 € 150 € 200 € 320 Frankrijk € 68 € 68 € 135 € 135 € 1.500 Italië € 42 € 173 € 173 € 173 € 543 Kroatië – € 60 € 60 € 260 € 660 – 1.990 Luxemburg € 49 € 145 € 145 € 145 € 145 Oostenrijk € 45 € 45 € 60 Rechter Rechter Slovenië € 40 € 60 € 120 € 250 € 400 Spanje € 60 € 100 € 300 € 300 € 600 Zwitserland € 64 € 193 Rechter Rechter Rechter

Nu weet je dus wat het (qua geld) kost om te hard te rijden in het buitenland. Let ook nog even op voor oplichtingspraktijken. Denk aan de spiegeltruc, nep-hulpverleners, nep QR-codes en ninja-flitsers. Voor de rest: fijne zomervakantie!