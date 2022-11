Hoeveel denk jij dat deze Mercedes gereden heeft?

300.000 km? 450.000? 600.000 dan? Nee man, veel te laag. Kom op, het is een Mercedes!!

Vroeger waren Mercedessen niet kapot te krijgen. Wij hebben er vroeger thuis ook eentje gehad, een W123 200d. Je weet wel, die oliestoker met 60 pk die met wind mee de 100 aantikte in een seconde of 34. Op vakantie naar Spanje met dat ding was ook altijd een avontuur eerste klas.

De Pyreneeën omhoog met een volgeladen bak en de onvermijdelijke surfplank op het dak zorgde voor een topsnelheid van maximaal 40 kilometer per uur. Maar daar stond tegenover dat die motoren niet kapot te krijgen waren. Exemplaren met een miljoen kilometer of meer waren eerder regel dan uitzondering.

Dan kreeg je een mooi speldje van Mercedes als dank voor de bewezen kilometers. Maar of de eigenaar van onderstaande Mercedes dat speldje ook heeft gekregen, weten we niet. Maar het zou wel kunnen.

Deze Mercedes is miljonair

Er staat namelijk een Mercedes E220 CDI te koop met een wel zeer respectabele kilometerstand. 1.067.654. Inderdaad, over het miljoen heen dus. En eerlijk is eerlijk, dat is hem niet af te zien. Het ziet er namelijk nog uit als een prima Mercedes.

Het enige smetje dat ik op de foto’s heb kunnen ontdekken, is een kleine beschadiging op de linker bestuurdersstoel, maar dat heeft de hedendaagse Renault Clio ook al na 75.000 kilometer. Verder is hij in prima staat. Wat best ongelofelijk is natuurlijk.

Wil jij een miljonair in je garage?

Dan kan dat. Deze Mercedes ia namelijk te koop. Je moet er even voor naar Drachten, maar da’s een peuleschil als je daar een auto gaat ophalen die meer dan een miljoen onder de wielen heeft.

Voor de prijs hoef je het ook niet te laten, de verkoper wil er 5945 euro voor hebben. En voor een zwarte Mercedes die zich miljonair mag noemen, is dat geen geld. Wij zeggen, doe maar gewoon en kijk of je ook de twee miljoen kan aantikken. Dan ben je pas echt een baas!