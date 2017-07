Deze Mercedes S124 occasion reed 2.100.000 kilometer

Hoe vaak zou het voorkomen dat er niet genoeg invoerruimte is op een occasionsite voor het aantal gereden kilometers?

Zoals ons aller @jaapiyo zou zeggen: “Word, 2,1 milli op de kloks bradda. Respect.” De advertentie liegt er niet om: deze auto heeft volgens de verkoper in de handen van twee eigenaren, aantoonbaar 2,1 miljoen kilometers achter de rug. De auto rolde in 1986 als één van de eerste 250TD’s van de band om veertien jaar later in het jaar van de eeuwwisseling zijn eerste miljoen aan te tikken. Dan verwacht je dat het ding wel een keer klaar zal zijn, maar niets is minder waar. Het tweede miljoen werd vijftien jaar later gemarkeerd, en in de afgelopen twee jaar werd er nog eens een ton bij gereden.







Blijkbaar is de 2,5 liter vijfcilinder diesel onverwoestbaar. Nu wordt er ook niet veel van dat blok gevraagd: 94 pk zorgt ervoor dat je na 17,6 seconden pas de 100 kilometer per uur aantikt. De topsnelheid zal bergaf en wind in de rug misschien nog in de buurt komen van de 165 kilometers per uur die het ding zou moeten kunnen halen.

Volgens de verkoper loopt de als servicewagen uitgevoerde S124 nog als een zonnetje: “De motor loopt soepel als het duurste horloge,geen rook en ook geen lekkage’s. De cardan is muisstil en de ophanging is perfect gesloten… Nogmaals… ongelovelijk maar het is waar!!! […] Nieuw geleverd als bedrijfswagen (grijs kenteken) en dus nooit taxi geweest! De laatste eigenaar heeft er een achterbank in geplaatst.”

Interesse? Voor €2499 euro is deze karakterbak de jouwe. En dan hoef je je pas eind december 2018 weer druk te maken om een APK.