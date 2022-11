Hoera! We kunnen straks overal milieubewust tanken!

En milieubewust tanken willen we allemaal wel, of niet soms?

Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik heb sinds zaterdag eigenlijk vrij weinig gehoord over het klimaat en klimaatgekkies die zich vastplakken aan allerhande voorwerpen. Even tussen neus en lippen door, het zou wel geinig zijn als ze zich aan een opstijgende Boeing 747 zouden vastlijmen. Qua effect is dat wel lachen, denk je ook niet? Doch dit geheel terzijde natuurlijk.

Maar goed, weinig geneuzel dus over uitstoot, stijging van de zeespiegel, overstromingen in Verweggistan en meer van dat alles. En daarom dacht onze eigen Rijksoverheid waarschijnlijk, laten wij vadaag zélf eens een duit in het zakje doen.

Op steeds neer plekken milieubewust tanken

Onze guurrechtse gifgroene regering heeft namelijk besloten meer geld vrij te maken voor waterstoftankstations. Is dat even mooi? Je Toyota Mirai of BMW iX5 op veel meer dan de huidige 14 tankstations volgooien. Klinkt als een utopie, niet?

Nou, dat is het voorlopig ook. Onze regering gaat zich namelijk als eerste richten op waterstoftankstations voor vrachtwagens. En de bijbehorende trucks die al even milieubewust zijn. De staatssecretaris die daarover gaat maar waarvan werkelijk helemaal niemand de naam weet, trekt er 22 miljoen euro voor uit.

Dat lijkt niet veel, maar je moet ergens beginnen, niet?

De kip of het ei. Wie was er eerder?

Er zijn in ons land momenteel 14 waterstoftankstations, maar daar kun je niet met die zware waterstoftrucks terecht. En omdat er te er weinig van die pompstations zijn, loont het ook niet om te investeren in die dure waterstofvrachtwagens. En omdat er weinig vrachtwagens rijden, is het niet aantrekkelijk een waterstoftankstation te openen. Inderdaad. Kip en ei.

De subsidie gaat waarschijnlijk begin 2024 van start. En laten we hopen dat het werkt. Want meer waterstofpompstations zijn niet alleen goed voor vrachtwagens, maar ook voor personenwagens. En zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een schonere planeet met een toekomst, zélfs voor voor Gretha Thunberg. How dare you!

En daar heeft helemaal niemand een kop tomatensoep voor over een Mondriaan hoeven gooien.

Zo zie je maar, met geld los je alles op. Hoera voor geld.