Lezersvraag, wat is jouw ultieme 5-auto droomgarage?

Omdat iedereen een ultieme 5-auto droomgarage heeft, zijn wij enorm benieuwd naar die van jou!

We gaan weer even mijmeren over droomauto’s. Prijzen spelen geen rol, want die zitten het mijmeren doorgaans maar in de weg. Tenzij je Elon Musk heet, dan boeit dat je geen ruk natuurlijk. Maat zover ik weet leest Elon niet mee, dus gaan we het eens niet over knaken hebben.

We gaan het hebben over de vijf auto’s die absoluut in jouw 5-auto droomgarage moeten staan. En wat zo fijn is aan mijmeren, alles mag. Het mag oud zijn, nieuw, Japans, Frans, Italiaans of zelfs Braziliaans. Dat boeit niets. Laat mij maar eens aftrappen dan.

De nummer 1 in mijn 5-auto droomgarage

De eerste auto die absoluut een plekje moet krijgen in mijn 5-auto droomgarage is er eentje die momenteel gewoon nog geleverd wordt. Het is een razendsnel monster, waar je ook nog eens je hond in mee kan nemen naar het bos. Wel op de passagiersstoel, want de achterbank is alleen groot genoeg voor een teckel. Waar overigens niks mis mee is. Teckels zijn cool!

Het is natuurlijk de Porsche 992 Turbo S. En ik als cabrioliefhebber pur sang kies in dit geval voor een coupé. Waarom? Omdat die mooier is en knetterhard rijden met een cabriolet helemaal niet leuk is. Mijnheer Pon, zet maar neer in de droomgarage

De nummer 2 in mijn 5-auto droomgarage

Dat wordt een Ferrari. Gewoon omdat dat in een droomgarage hoort te staan. Maar welke? Wordt het een 250 California Spyder, of toch de F355 Spider. Tja. als geld geen rol speelt, wordt het toch die 250. Omdat dit het mooiste is wat ooit is gemaakt!

De nummer 3 in mijn 5-auto droomgarage

Een Mercedes. Geen hele oude, maar eentje waar je anno nu ook nog best mee voor de dag kunt komen. Het gaat hier namelijk om de SL65 AMG. Die met die GENIAAL gorgelende V12. En ja jongens en meisjes, die wil ik!

De nummer 4 in mijn 5-auto droomgarage

Nog een Porsche. En wederom een 911. En ook nu een Turbo. Maar niet de nieuwste. Nee, doe mij maar de 964 Turbo 3.6. Ik denk dat verdere uitleg overbodig is. Want kom op, kijk er alleen maar even naar. Dat is toch porno op wielen? Ja toch?

De nummer 5 in mijn 5-auto droomgarage

Een Renault Clio 1.8 RSi uit 1993. Een zwarte. Om de simpele reden dat dit mijn eerste auto was en dat ding nog altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft. Wat een plezier en vrijheid heb ik daarmee gehad. En dat gevoel wil ik af en toe terugkrijgen. Vandaar!

Maar wat wil jij nou in die garage hebben staan?

We zijn oprecht benieuwd wat het zou worden als geld geen Rolex speelt, wat het ook moge Lacoste. Ga je voor nieuw of oud, voor snel of langzaam, voor nostalgie, of voor duur? Alles mag!

Laat het ons weten in de comments en doe er ook even een waarom bij alstublieft!