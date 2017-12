BMW introduceert nieuwe modellijn

De iX-lijn komt eraan!

Op een evenement van BMW gisterenavond heeft topman Harald Krüger laten weten dat het bedrijf grote ambities heeft voor het elektrificeren van hun SUV’s. Volgens de CEO wil ook BMW hun graantje meepikken van de hype rondom batterijen en is het bezig stappen te zetten om in de nabije toekomst een groot deel van hun vloot erdoor aan te laten drijven.

Tijdens zijn toespraak op het evenement onthulde Krüger dat BMW de naamsrechten voor de i1 tot en met de i9 en de iX1 tot en met de iX9 heeft vast weten te leggen. Hoewel niet duidelijk is op welke termijn deze gebruikt zullen worden, heeft Krüger alvast laten vallen dat het voor 2020 een elektrische X3 (de iX3, dus) op de planning heeft staan. Deze zal zich bij de al bestaande i3 en i8 voegen, die het voorlopig nog met zijn tweeën moeten redden.

De nieuwe namen geven weg dat BMW, naast de X2 en X7 die recentelijk onthuld zijn, plannen heeft om het nog hogerop in hun ranglijst te zoeken. Krüger verstevigt deze gedachte door te vertellen dat het tegen 2025 niet minder dan 25 elektrische voertuigen wil lanceren, waarvan er maar liefst 12 volledig elektrisch zijn. Hierbij zit tevens hun elektrische vlaggenschip, die momenteel door het leven gaat als de ‘iNext’. Deze wagens zullen gezamenlijk voor zo’n 15 tot 25 procent van alle verkopen voor hun rekening moeten nemen.

Op het moment is BMW al aardig op weg om zich een weg te banen naar dergelijke aantallen. Krüger geeft aan dat het nog voor kerst verwacht om de magische grens van 100.000 elektrische voertuigen te verkopen, alleen in in dit jaar. Dat is een behoorlijk stap in de goede richting, want voorheen had het drie jaar nodig om datzelfde aantal te bereiken.