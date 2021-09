Polestar is evenveel waard als Volvo (?)

Polestar gaat naar de beurs en het merk wordt aardig hoog ingeschat.

Tot voor kort waren het de grote traditionele autofabrikanten die het voor het zeggen hadden in de autowereld. Als start-up was het bijna onmogelijk om daar tussen te komen. Tijden veranderen echter. Dat wordt duidelijk als je een blik werpt op de lijst van autofabrikanten met de grootste beurswaarde.

Nu zegt een beurswaarde ook niet alles, maar het geeft wel aan dat er veel veranderd is. De beurswaarde van Tesla is bijvoorbeeld groter dan die van Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW, Stellantis en Ford gecombineerd. Nu is Tesla een extreme uitzondering, maar er zijn meer nieuwkomers die bijzonder hoog gewaardeerd worden. NIO en Lucid Motors bijvoorbeeld.

Binnenkort zal er weer een ‘nieuw’ merk naar de beurs gaan, namelijk Polestar. Echt nieuw is het merk natuurlijk niet, want het vloeit voort uit Volvo. Dat neemt niet weg dat het nu toch echt een eigen automerk is.

Polestar gaat naar de beurs via een zogenaamde ‘special purpose acquisition company’, oftewel een SPAC. Dit is een bedrijf wat beursgenoteerd is zonder activiteiten. Een lege huls dus. De SPAC waarmee Polestar in zee gaat is Gores Guggenheim. Interessant om te weten: een van de investeerders is Leonardo DiCaprio.

Nog interessanter is de verwachte beurswaarde. Die zou namelijk rond de 20 miljard dollar moeten liggen. Toevallig is dat óók de beurswaarde die voor Volvo werd genoemd. Volvo bereidt naar verluidt namelijk eveneens een beursgang voor. De waarde van het kersverse merk Polestar dat nog maar twee modellen heeft (waarvan maar één volledig elektrisch) wordt dus kennelijk net zo hoog ingeschat als de waarde van Volvo.

Aangezien de Polestar 1 alweer uit productie gaat, moet Polestar het op het moment van één model hebben. Uiteraard zijn ze druk bezig met uitbreiding van het gamma. Onder het doek laat Polestar alvast drie nieuwe modellen zien die we de komende drie jaar kunnen verwachten. Een daarvan zal de productieversie zijn van de Precept Concept. Het eerstvolgende model wordt de Polestar 3, dat – hoe kan het ook anders – een SUV zal zijn.