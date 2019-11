Exclusief: zoveel stuks van de M2 CS komen naar Nederland

De heftigste BMW M2 zal een zeldzame verschijning worden.

Vorige week kondigde BMW de M2 CS aan. Een toffe afsluiter van het jaar, want op papier ziet deze 2 Serie er als een feestelijk model uit. Een dikke krachtbron, een dik uiterlijk, fantastische prestaties en keuze voor zowel een handbak of een automaat. Eigenlijk allemaal factoren waar je bij de merknaam BMW aan wil denken. Ik schrijf wil, want modellen als de 2 Serie Gran Divorce en een voorwielaangedreven 1 Serie geven de ouderwetse BMW-fan een nare nasmaak.

Een man in een regenjas bezorgde Autoblog.nl een pamflet met interessante informatie over de 450 pk sterke M2 CS. Informatie dat op dit moment nog niet bekend was. Zo waren de woorden van BMW dat de M2 CS in een gelimiteerde oplage zou komen geen marketingpraat. De productie loopt van maart 2020 tot en met september 2020. Volgens onze bron zullen er circa 30 stuks naar Nederland komen. Dat gaat vechten worden bij de lokale BMW M dealer, want dertig auto’s is serieus weinig.

Een M2 CS in het wild spotten zal dus nog een zeldzame klus worden. Vooralsnog is niet bekend wat het topmodel gaat kosten. In december zal de Nederlandse prijs bekend worden gemaakt. Om alvast een indicatie te geven: de M2 Competition is er vanaf 99.995 euro.