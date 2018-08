Dit automotive hotel komt met een circuit

De droom van iedere petrolhead.

Disneyland is voor kinderen helemaal het einde. Wat nu als er een Disneyland zou komen voor petrolheads? Dit hotel komt in de buurt. We moeten het nu nog stellen met renders, maar er is groen licht gegeven voor dit nieuwe resort op een voormalige vliegbasis van de Britse luchtmacht in het Verenigd Koninkrijk.

Het is de bedoeling dat hier een hotel met 344 kamers komt. Dit luxe resort heeft alles wat men maar wensen kan, zoals een top restaurant, bar, tuin, sportschool, zwembad en een sauna. De mooiste feature is de aanwezigheid van een circuit. Gasten van het Bicester Heritage krijgen exclusief toegang tot deze baan. Het hotel zal worden ontworpen door designer en autoliefhebber Dexter Moren.

Toegeven, op de render lijk het hotel qua design op een verschrikkelijk saai kantoorpand langs de A2. Laten we hopen dat het circuit een spannender ontwerp krijgt. Naast de focus op automotive, zal er ook een link worden gelegd met vliegtuigen om de oorspronkelijke werkplek van de Royal Air Force (RAF) in gedachte te houden.