Waarom deze weerloze Ferrari 458 keihard werd geplet

Goodbye, my lover...

Terwijl de tranen over het toetsenbord rollen, proberen we de reden te vinden achter het dramatische lot van deze Ferrari 458. Er moet immers een reden zijn dat supercars in het rondgesmeten worden alsof ze lappenpoppen zijn. In het geval van dit witte ros is er wel degelijk een reden, maar of deze helemaal gerechtvaardigd is mogen jullie hieronder bepalen.

Om de kern van het probleem te vinden moeten we helemaal terug naar vorig jaar, rond april om precies te zijn. We maken kennis met Zahid Khan, een naar het schijnt vrij louche huisbaas uit Groot Brittannië. De beste (of slechtste?) man was destijds aanwezig bij de rechtbank in Birmingham nadat hij door een aantal ex-huurders was aangeklaagd, omdat hij hen onder flinke druk uit huis had geplaatst. En wat is de ultieme middelvinger naar de rechtbank wanneer je rijk bent? Precies, je parkeert je bolide pal voor de deur.

Dit schoot de lokale autoriteiten in het verkeerde keelgat, dus besloten ze hem enkele weken later aan te houden en te wijzen op zijn asociale gedrag. Maar wat bleek, zijn auto stond onduidelijk in het systeem en was volgens hen niet verzekerd, waardoor de agenten vermoedden dat de Ferrari gestolen moest zijn. En wat doe je met gestolen auto’s? Precies, die neem je in beslag.

Khan hield aan dat hij de bolide had weten te bemachtigen via een veilingbedrijf en dat de auto wel degelijk verzekerd was. Echter bleken zijn pogingen zichelf uit de benarde situatie te praten tevergeefs. De politie had de auto geregistreerd alszijnde een Category B Vehicle, wat inhoudt dat ze er zo ongeveer alles mee mogen doen wat hun hartje begeert, om de simpele reden dat hij ‘unroadworthy‘ is. In andere woorden, hij mag de straat niet meer op én moet de met de grond gelijkgemaakt worden.

Nu, maanden na het incident, komt de video van het tragische einde van de Ferrari 458 bovendrijven. Pak een zakdoek, want het is een heftige zit.