Honcho van Circuit Zandvoort poetst de plaat

Wat zegt dit over de F1 kansen van het circuit in de duinen?

Keiharde nieuwe ontwikkelingen in de strijd om de Nederlandse Grand Prix? De eerste F1-race in Nederland sinds de in 1985 door Niki Lauda gewonnen GP in Zandvoort houdt de gemoederen onder Nederlandse racefans flink bezig sinds Max Verstappen het animo voor de autosport exponentieel vergroot heeft. Komt de race er überhaupt en zo ja, waar wordt ‘ie dan georganiseerd? Hoewel er (meerdere) wilde plannen opdoken voor de bouw van een geheel nieuw circuit, lijken uiteindelijk de twee serieuze circuits die we al hebben de grootste kanshebbers te zijn op het verwezenlijken van de droom.

De resulterende ‘tweestrijd’ heeft al geleid tot enige kostelijke moddergooierij. Circuit Zandvoort claimde eind vorig jaar, wellicht ietwat voorbarig, dat ze de race wel zo’n beetje binnengetikt hadden. Het TT Circuit Assen reageerde daar echter op door publiekelijk te stellen dat hun concullegae behalve CO2 vooral ook nonsense uitbraakten. Zo kregen we de koddige situatie dat er kennelijk in 2020 een F1 race in Zandvoort komt, terwijl Assen onlangs nog bekend maakte de financiering rond te hebben voor hun eigen Grand Prix. Plot twist: we krijgen niet één maar meteen twee Nederlandse GP’s!

Of misschien ook niet. Gisteren maakt de CFO van Zandvoort, Edwin Sibbel, namelijk bekend dat hij opstapt bij de toko van Prins Bernhard. Edwin gaf bij Grand Prix Radio aan dat hij zich ‘niet kan vinden in de visie en de werkwijze die momenteel wordt gevoerd’:

In 2016 zijn we overgenomen. Sindsdien is de visie gewijzigd. Een werkwijze waar ik me niet in kan vinden.

Sibbel benadrukt verder dat zijn besluit ‘niks te maken heeft met de F1′, maar dat is wel een beetje raar gezien het feit dat de financiële man tegelijkertijd aangeeft dat het sinds zijn aantreden in 1991(!) zijn hoogste doel was om de F1 terug te brengen naar het circuit in de badplaats. Immers houdt hij het al zo’n drie jaar vol onder bezielende leiding van vastgoedmagnaat Bernie, dus je zou zeggen dat als die race volgend jaar écht zou komen, het nog wel de moeite waard zou zijn om een jaartje extra te blijven voor Edwin. Hij zegt hier zelf over:

…dan is het best lullig dat ik het niet mee ga maken, mocht het doorgaan. Aan de andere kant: Formule 1 is slechts een weekje per jaar, maar je moet je wel het hele jaar door happy voelen. Dat was nu niet zo.

We schrijven ‘m vast op: F1 in Assen 2021.