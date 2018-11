BREEK: “Grand Prix Nederland op F1-kalender 2020”

Ga er maar vast klaar voor zitten.

Het allerlaatste raceweekend van de Formule 1 van 2018 heeft weinig verrassingen met zich meegebracht. De kampioen was immers al gekroond en om de écht belangrijke posities kon er realitisch gezien niet meer worden gevochten. Desondanks vinden we in de schaduw van de slotrace alsnog een interessant nieuwtje: naar verluidt is het bevestigd dat de Grand Prix van Nederland op de voorlopige kalender van 2020 is gezet.

Dit betekent dat we niet komend seizoen, maar het jaar daarna af kunnen reizen naar een van de grote circuits in Nederland om voor het eerst sinds 1985 een Grand Prix op eigen bodem te bezoeken. Momenteel is nog niet bekend of deze Grand Prix verreden zal worden in Assen of in Zandvoort, al hebben we uit verschillende berichten in de tussentijd kunnen vernemen dat laatstgenoemde flink de voorkeur krijgt ten opzichte van het TT-circuit.

Hoewel het Formula One Management (FOM) tegenover de bron heeft bevestigd dat de wedstrijd inderdaad op de kalender staat voor het seizoen van 2020, is het nog allerminst zeker. Afgezien van het feit dat de financiën nog op orde moeten worden gemaakt om de Grand Prix inderdaad naar Nederland te halen – en onze overheid duidelijk heeft laten weten geen interesse te hebben geld in de race te steken – is het tevens onduidelijk welke wedstrijden er zullen verdwijnen om ruimte te maken voor de twee nieuwe Grand Prixs van dat seizoen. Recentelijk is Vietnam namelijk ook bevestigd voor de organisatie van een Grand Prix in 2020 en als we daarbij ook nog eens Zandvoort rekenen komen we uit op 23 wedstrijden, mits er geen verdwijnen. Echter, aangezien de teams momenteel al aan hun taks zitten, is het nog maar de vraag of dit haalbaar is. De kans bestaat dus dat de komst van deze twee nieuwe wedstrijden ten koste zal gaan van klassiekers, zoals São Paulo en Silverstone. (Bron: Formule1.nl)

