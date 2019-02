Tesla Model 3 brengt eigenaren meeste vreugde

Joyyyy...Het wordt hoog tijd, voor die Joyride.

We kennen het Amerikaanse Consumer Reports als een ietwat stoffig bolwerk van prijs-kwaliteitverhoudingen en onderzoek naar de betrouwbaarheid van producten. Sinds 1936 voert de non-profit organisatie tests uit om de Amerikaanse burger te informeren over de voordelen en nadelen van verschillende producten die op de markt zijn. Ze kopen voor reviews alles zelf en accepteren geen advertenties in hun partijblad. Allemaal heel degelijk en integer dus, maar ook een tikkie saai.

Zodoende hebben een aantal paarse broeken bedacht om een wat meer tot de verbeelding sprekend onderzoekje te doen. In plaats van uit te zoeken of Toyota Camry eigenaren gemiddeld 0,1 of 0,11 keer naar de dealer moeten per jaar, was de insteek dit keer bepalen welke auto diens eigenaar het meeste vreugde brengt. We bewegen ons immers steeds meer voort richting een wereld waarin ‘gevoel’ belangrijker is dan keiharde koude feiten.

Voor het onderzoek (betaalmuur) werden respondenten feitelijk één belangrijke vraag gesteld: als je opnieuw voor de keuze zou staan, zou je dan weer voor dezelfde auto kiezen? Omdat oude gewoontes moeilijk sterven werden eigenaren daarnaast wel ook nog gevraagd hun auto’s een score te geven op de gebieden rij-eigenschappen, comfort, prijs-kwaliteit, styling, audio en klimaatcontrole.

Als je de titel van dit bericht niet gelezen hebt raad je nooit wie er als winnaar uit de bus is komen rollen. Jawel! Het is de Tesla Model 3, in het verleden nog helemaal afgebroken door Consumer Reports. Toch is de uitslag op zich niet verrassend; Tesla is voor sommige eigenaren namelijk niet alleen een automerk maar ook een religie. Devote aanhangers zijn par for the course. Elon Musk himself had het daar onlangs ook nog over:

The customer happiness level is incredible and I think probably the highest of any car in the world right now, I think. And so you can tell like, basically, nobody wants to sell their car.

IKR, like, totes! Enfin, interessantere auto’s die de lijst hebben gehaald betreffen de Porsche 911, Hyundai G90, de Chevy Corvette, Kia Stinger en de Dodge Challenger. Een eclectisch lijstje dus waaruit blijkt dat zowel granola kangende LGBWTFBBQ’s uit San Fran enorm blij zijn met hun Prii en dudebro’s uit New Jersey tegelijkertijd net zo blij zijn met hun Challengers. Vreugde all around dus, zo zien we het graag. De volledige lijst check je hieronder. Laat weten met welke auto jij enorm in je sas bent, in de comments.

1. Tesla Model 3

2. Porsche 911

3. Hyundai G90

4. Chevrolet Corvette

5. Tesla Model S

6. Toyota Avalon

7. Kia Stinger

8. Chevrolet Bolt

9. Toyota Prius

10. Dodge Challenger.