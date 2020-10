Honda Access Civic Type-R is extreem kinderachtig - Autoblog.nl

Maar de Honda Access Civic Type-R heeft wel zeer gave velgen. Gelukkig kun je die vast ook los bestellen.

Raar maar waar, voor de meest opvallende auto’s moet je op dit moment bij Honda zijn . De elektrische Honda e is qua naam een SEO-ramp, maar offline een nekkendraaier van jewelste. De auto is zo koddig en guitig dat je een kwispelend staartje verwacht aan de achterzijde.

Civic Type-R

Aan de andere kant van hatchback-spectrum staat de Civic Type-R. Het is misschien wel de gaafste hot hatch in zijn klasse. In mechanisch opzicht is het wellicht de beste. Je moet alleen wel van het infantiele uiterlijk houden. Alsof de designer alle wensen qua ontwerp hebben gevraagd aan jongens tussen de 7 en 11 jaar oud.

Te veel

De Civic Type-R zit vol met spoilers, luchthappers, sleuven, randjes, lijntjes en details. Het is gewoonweg te veel. Omdat het het een simpele hatchback is, zijn de meeste details overigens gewoon nep. Dus het dient ook nog eens geen eens een functie. Een Lancer Evolution of Impreza STI zijn ook bijzonder lelijk. Maar de items die de auto lelijk maken, zijn ergens goed voor.











Honda Access Civic Type-R

Mocht je 6 jaar oud zijn en een nog opvallendere Civic Type-R wensen, is er goed nieuws. Dit is namelijk de Honda Access Civic Type-R. Honda Access heeft namelijk de Civic Type R onder handen genomen. Mocht je dat bedrijf niet kennen, het is de accessoire-divisie van Honda. Deze leveren de gebruikelijke accessoires als vloermatjes, lakbeschermings-filmlaag, spiegelkappen en dat soort grut. Dat doen ze ook voor de Type-R, uiteraard.

Gave wielen

Het meest in het oog springende detail van de Honda Access Civic Type-R zijn de velgen. Deze meten nog altijd 20”, wat eigenlijk iets te groot is. Dat niet alleen, het brengt vaak ook extra onafgeveerd gewicht mee, iets dat je niet wenst. Deze wielen zijn Championship White gespoten en gemaakt van A6000 aluminium.





De wielen zijn niet gegoten, maar volgens een bijzonder proces gesmeed. Dit resulteert in sterkere velgen die ook nog eens minder wegen. Volgens Honda Access zijn de nieuwe wielen 2,1 per stuk lichter. Ze zien er geweldig uit.

Rood carbon

Daarnaast heeft Honda Access ook nog wat andere accessoires in de vorm van ‘rood carbon’. Omdat rood een belangrijke Type-R kleur is (het Honda-logo is rood op een Type-R model), is het carbon voorzien van een rood ‘weefpatroon’. Zowel de sierstukken in het interieur is voorzien van het fraai uitgevoerde carbon, alsmede de achterspoiler en de luchthapper in de motorkap.







Beschikbaarheid Honda Acccess Civic Type-R

Vooralsnog zijn de accessoires alleen verkrijgbaar in Japan , maar met een beetje handigheid kun je de Honda Access Civic Type-R onderdelen vast naar Nederland laten bezorgen. Val je toch iets meer op op de parking van de Nürburgring.