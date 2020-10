KTM X-BOW GTX is de snelste auto van vandaag - Autoblog.nl

Met de KTM X-Bow GTX hoef je niemand meer voor te laten.

Wij leven op het moment in een cultuur van cijfers. We willen minimale CO2-uitstoot, maximale range en vooral: zoveel mogelijk ‘pk’. met name de vraag om meer vermogen is ridicuul. Binnenkort gaan we er even uitgebreid en langdradig op in waarom pk’s ontiegelijk overgewaardeerd zijn.

De belangrijkste reden is simpel: gewicht! Hoe minder gewicht je meeneemt, hoe minder vermogen je nodig hebt. Dat zorgt ervoor dat je minder zware wielen, remmen, ophanging en dergelijke nodig hebt. Ergo, je bevindt je in een positive viscueze cirkel. Als er één merk is dat lichtgewicht auto’s tot een kunst heeft verheven, dan is het Lotus wel. Echter, de Britten zijn zeker niet de enige. Hun obsessie met gewichtsbesparing werkt blijkbaar aanstekelijk.

KTM X-Bow GTX

De Oostenrijkse motorfietsbouwer KTM is er speciaal voor auto’s gaan ontwikkelen. De X-Bow kennen we als een moderne carbon turbo-skelter. De looks ondergeschikt zijn aan prestaties. De KTM X-Bow GTX is hun laatste wapenweit. De auto doet wat denken aan de X-Bow GT4-racer (afbeelding boven). Het is een full-on trackday speeltje, dus niet een auto met kenteken platen waarmee je af en toe het circuit bezoekt. De auto is voorzien van een FIA-gekeurde rolkooi, verstelbare pedalen en koolstofvezel stoelen. Sowieso, bijna alles aan de X-Bow GTX is van carbon gebouwd.

Elektrische stuurbekrachtiging!

Is het allemaal hosanna met deze KTM met dak? Nee. De besturing is nu niet meer hydraulisch (zoals bij de straatversie), maar elektrisch. Volgens KTM zijn er drie standen in te stellen die voldoende feedback moeten leveren. Eerlijk is eerlijk: er zijn auto’s waarbij de elektrische stuurbekrachtiging niet als hinderlijk wordt ervaren. De Porsche 911 GT3 RS heeft ook ‘EPAS’.

Audi Sport vijfcilinder

Dan de specificaties. De KTM X-Bow GTX is voorzien van een motor uit de Volkswagen Group. Ditmaal niet de 2.0 TFSI, maar een 2.5 vijfcilinder turbomotor van Audi Sport. Deze is gekoppeld aan een Holinger MF sequentiële bak. Deze is iets gekieteld en levert nu maar liefst 530 pk. Het maximale koppel is 650 Nm. Dat zijn al bijzonder indrukwekkende waarden, maar helemaal als je er rekening mee houdt dat de KTM X-Box GTX slechts 1.048 kilogram weegt.

Prijs KTM X-Bow GTX

Of dat het gewicht is met een volle tank weten we niet, gezien het formaat (120 liter) zal het wel degelijk iets uitmaken. Voor een goede wegligging zijn er Sachs-dempers die instelbaar zijn. Zowel de hoogte als de in- en uitgaande slag kunnen worden afgesteld. Om de boel tot stilstand te brengen, zijn er 378 mm grote remmen aan de voorzijde en 355 mm schijven aan de achterkant. De prijzen starten vanaf 230.000 euro, nog voordat de fiscus er een plasje over kan doen.

Benieuwd hoe het klinkt? Motorsport Spielberg maakte bovenstaande video en gelukkig stond de microfoon aan!