Honda Civic e:HEV wordt ideaal import-export product

De Honda Civic e:HEV kan een klein hitje worden in Nederland.

Honda is af en toe een raar merk. Ze maken de meest toffe producten van erg hoge kwaliteit. Vervolgens kunnen de andere afdelingen van Honda er een potje van maken. Zo kregen ze het voor elkaar om TWEE keer commercieel te floppen met hun supercar (de Honda NSX) en koopt niemand de Honda e (terwijl iedereen geïnteresseerd was). Erg knap.

Mar deze Honda Civic e:HEV moet het tij kunnen keren. Wij Hollanders zijn namelijk gek op hybride-Civics. In 2008 en 2009 waren ze niet aan te slepen, in beide jaren werden er meer dan 6.000 van verkocht. Ter referentie, afgelopen jaar verkocht Honda in totaal nog geen 800 auto’s. Destijds lag dat overigens aan het nieuwe fenomeen van een bijtellingsvriendelijke Civic. Al die populaire imports zijn overigens vervolgens massaal geëxporteerd.

Hybride

Maar laten we even kijken naar deze Honda Civic e:HEV. Qua uiterlijk wijzigingen zijn er een paar kleine afwijkingen. Maar ook in het dit geval kun je opgelucht ademhalen, als je de vorige generatie te extravert vond.

Het is duidelijk dat de auto specifiek bedoeld is voor Europa: de hybride Civic komt alleen als vijfdeurs hatchback op de markt. Het is best een vernuftig systeem (het blijft immers een Honda). Er zijn twee elektromotoren aanwezig, die samenwerken met een 2.0 ‘Atkinson-cycle’ viercilinder. Het systeemvermogen is 184 pk en het systeemkoppel 315 Nm.

Thermische Efficiency Honda Civic e:HEV

Wat dat doet met de prestaties of het verbruik, weten we nog niet. Wel zegt Honda dat de Civic e:HEV een van de gunstigste cijfers haalt als het gaat om thermische efficiency. Je kunt kiezen uit vijf rijmodi: Eco, Normal, Sport, Individual en Verstappen.

Die laatste is verzonnen, maar zou wel leuk zijn. De hybride Civic komt deze herfst naar Europa toe en staat ook bij de Nederlandse Honda-dealers.

