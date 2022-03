Wereldkampioenschap Mercedes kleine kans, aldus Toto

het wereldkampioenschap voor Mercedes is een kleine kans, volgens de man die het kan weten.

Dit seizoen is dermate anders dan alle andere seizoenen, dat we even moeten recapituleren. De techniek van de auto’s is anders, ze zijn langzamer en glijden meer. Alle infographics zijn anders. In Nederland is het commentaar (en de beeldkwaliteit) anders. Ineens zijn Magnussen (hele seizoen) en Hülkenberg (misschien volgende race nog) er weer.

Maar wat misschien nog het meeste wennen is: Mercedes rijdt vooraan de middenmoot! Om met de Jeugd van Vroeger te spreken: watskebeurt? Elk jaar zegt Mercedes dat ze het lastig hebben in de ‘pre-season’-tests en vervolgens winnen ze de openingsrace en het kampioenschap.

Boven kunnen gepresteerd

Maar dit seizoen is het anders, aldus Toto Wolff. Aan Formule 1 laat het hij het volgende optekenen:

We hebben boven onze kunnen gepresteerd. Op het moment zijn we vijfde en zesde op de baan. We proberen in te lopen, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren. We moeten blijven pushen. Afgelopen weekend reden we met veel te veel vleugel. We hebben simpelweg de onderdelen niet om het op een andere manier op te lussen. Hopelijk kunnen we dat snel aanpakken en in lopen op de top twee. Uiteraard moeten we ook naar de motoren kijken, maar agelopen weekend ging het voornamelijk om de hoeveelheid vleugel. Toto Wolff, heeft voldoende onderdelen om de schuld te geven.

Dat is nogal wat. De Mercedes lijkt vol te zitten met potentie, maar voorlopig halen ze het er nog niet uit. Nu kan die vleugel inderdaad een reden zijn.

Het verklaart de vrij lage topsnelheid van de Mercedes W13 op de rechte stukken tijdens de GP van Bahrein 2022. Aan de andere teams te zien, heeft Mercedes sowieso niet meer de krachtigste krachtbron.

Wereldkampioenschap Mercedes kleine kans.

Dus gaat Mercedes nog sprongen maken om aanspraak te maken op de titel? Of kunnen ze zich nu al gaan focussen op volgend jaar:

Het is nog te vroeg om te kijken naar het wereldkampioenschap. Als je naar de stand kijkt, lijkt het alsof we meedoen om beide kampioenschappen. Als je kijkt naar Bahrein, dan hebben we het maximaal mogelijke aantal punten gehaald. Elk weekend telt en op het moment zijn we, realistisch gezien, het derde team. En dan kun je niet denken dat je de titel gaat winnen. Toto Wolff, ziet de titel niet meer zitten.

Er lijkt op zich wel wat voor te zeggen. Lewis Hamilton had een achterstand van 9,675 seconden. Maar vergeet niet dat hij met kinderlijk gemak ingehaald werd door Sergio Pérez. Twee uitvallende Red Bulls én een safetycar zorgden ervoor dat de schade mee viel.

Maar dat gat had dus véél groter kunnen zijn. Ten tweede zit je met de ontwikkeling: je, de W13 heeft potentie, maar Red Bull en Ferrari zullen natuurlijk ook doorontwikkelen om de auto sneller te maken.

Wat denk jij? Is Mercedes zich zelf aan het downplayen? Of komen ze gewoon weer terug naar één of twee updates? Laat het weten, inde comments!