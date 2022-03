Nieuwe Cupra crossover met 100 km range onderweg naar NL

Een nieuwe Cupra crossover met 100 km actieradius klinkt niet al te spectaculair, maar er is nog een benzinemotor aanwezig.

Toevallig waren collega @Loek en ondergetekende in Duitsland. Naast de benzineprijzen (nog hoger), snelwegsnacks (nog lekkerder) en snelwegen (lekker rustig) viel ons op dat er wel erg veel Cupra’s waren. Gevoelsmatig meer dan in Nederland. Nu is dat verre van een wetenschappelijke staving, maar een zeer lokale incidentele constatering.

In Nederland zijn ze ook leverbaar. De Cupa Ateca is misschien iets te sportief voor ons ‘Ollanders. Net als de Cupra Leon 300 en Cupra Formentor VZ5 (beide niet eens leverbaar Nederland). In Nederland werkt de combinatie ‘dikke motor – gunstige prijs’ niet meer. Dit vanwege de extreme BPM-boetes die je hier krijgt (buiten de wegenbelasting, accijnzen, btw en andere belastingen die je moet betalen).

De huidige Cupra Ateca.

Nieuwe Cupra crossover

Daarom kijken we vol hoop naar de nieuwe ‘geëlektrificeerde compacte SUV‘ van Cupra. Heel even dachten we te maken te hebben met een elektrische crossover voor Cupra. Een Cupra op basis van de Volkswagen ID4 is namelijk heel erg welkom. De ID4 en Enyaq zijn wel erg behoudend en de Q4 e-tron is wat prijzig. De Cupra Tavascan kan ons niet snel genoeg komen. Maar daar gaat het dus niet om.

Cupra Tavascan (concept op MEB-basis)

Want ‘geëlektrificeerd’ kán elektrisch betekenen, maar ook hybride. In dit geval gaat het om een compacte crossover met milde hybride-aandrijving (een 48V generator aan de transmissie) of een plug-in hybrid.

Nu is het waarschijnlijk niet het geval dat met wéér 5 jaar oude VW-techniek van stal haalt. Het elektrische rijbereik voor de plug-in-versie bedraagt namelijk 100 kilometer. Dat is een feitje dat de sportieve Spanjaarden al met ons konden delen. Althans, naast het feit dat de auto 4,5 meter lang is.

Audi Q3

We zeggen wel Spanje, maar door komt ‘ie niet vandaan. De nieuwe Cupra crossover gaat men bouwen in Hongarije, Gyor om precies te zijn. Dat is de fabriek waar de TT’s bouwt sinds 1998. Vanaf 2024 – het moment dat de nieuwe Cupra crossover in productie gaat – zal de auto zij aan zij met de Audi Q3 en Q3 Sportback van de band rollen.

Cupra Tavascan (concept op MEB-basis)

Onze gok, de nieuwe auto zal de opvolger van de Ateca zijn. Dan kan Seat een nieuwe Ateca lanceren (die is tegen die tijd 8 jaar oud). En vervolgens heeft Cupra een iets afwijkende versie met een eigen naam. Dat laatste is dus speculatie, maar zou logisch zijn om Cupra meer als eigen merk te positioneren.

