Honda Civic Type R LM heeft geen radio of airco

Het kon wat de Japanners betreft nog een tandje strakker. Hier is de nieuwe Honda Civic Type R Limited Edition.

Hier in Nederland lopen we, mede door zijn hoge prijs, niet echt warm voor de Civic Type R. Dat is jammer, want in Duitsland zie je ze nog zo nu en dan rijden. Honda heeft nieuwe varianten gepresenteerd van de Civic Type R. Het gaat hier onder meer om de Type R Line en de Type R Limited Edition. Eerstgenoemde is een variant met wat meer donkere details. Laatstgenoemde is wel de moeite van het bespreken waard. De introductie van deze varianten gaat gepaard met een facelift voor het model.

Facelift

Onderdeel van de facelift zijn nieuwe LED-koplampen, een nieuwe luchtinlaat, een nieuwe radiator, aangepakte ophanging voor nog beter rijgedrag, een nieuw remsysteem inclusief een directer gevoel in het rempedaal. Ook nieuw is de Honda LogR, waarmee je in de auto allerlei informatie kunt opvragen met betrekking tot de performance.

Honda Civic Type R Limited Edition

De Honda Civic Type R Limited Edition komt, zoals zijn naam al doet vermoeden, in een gelimiteerde oplage op de Europese markt. De Japanse autofabrikant zegt 100 stuks in ons continent op de markt te brengen. Enkele belangrijke kenmerken zijn het aangepakte interieur, 20-inch BBS velgen en Michelin Cup 2 banden.

Verder is de demping aangepast zodat de Honda nog beter zijn mannetje staat op het circuit. Exclusief voor de Civic Type R Limited Edition heeft Honda de kleur Sunlight Yellow geïntroduceerd. De auto is verder te herkennen aan het zwarte dak, de zwarte spiegels en de zwarte luchtinlaat op de motorkap.

In het interieur zijn de iconische rode Type R stoelen te vinden. Ook is er een Alcantara stuurwiel gemonteerd. Om gewicht te besparen is isolatiemateriaal op een paar punten verwijderd. Ook een infotainmentsysteem en airco ontbreken op deze auto. Al met al weegt de Civic Type R Limited Edition 47 kg minder in vergelijking met een Type R GT.

Prestaties

Onder de kap huist de 2.0-liter VTEC Turbo viercilinder van Honda. Het blok perst er 320 pk en 400 Nm koppel uit. De snelle hatchback accelereert in 5,7 seconden naar 100 km/u. Dat klinkt misschien niet heel rap voor een auto met meer dan 300 pk, maar vergeet niet dat de Honda een voorwielaandrijver is.

De verkoop van de Honda Civic Type R Limited Edition gaat deze zomer van start. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Verwacht een pittige prijs. Een ‘gewone’ Civic Type R van voor de facelift kost minimaal 65.000 euro.