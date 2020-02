Opel Astra Edition 2020: dé no-nonsense leaseauto

Het wagenpark van NL verandert, maar sommige goede zaken blijven gelukkig bij het oude!

Al jarenlang succesvol

De Opel Astra is een gevestigde waarde in Nederland, want niet voor niets staat de naam Astra voor no-nonsense kwaliteit. Naast de particuliere kopers veroverde de Astra ook zijn plek op de zakelijke markt. Zo verraste Opel bijvoorbeeld door al vrij vroeg (1993) airconditioning op de Astra te leveren. Destijds een unicum in de klasse van het model. Ook toen maakte Opel al innovaties bereikbaar voor iedereen!

Met de komst van de tweede generatie Astra in 1998 stond vooral de Station uitvoering bovenaan het wensenlijstje van menig leaserijder. Tegenwoordig gaat de Station uitvoering als Sports Tourer door het leven, maar de sterke combinatie van comfort en praktisch gebruiksgemak is gebleven. In 2019 bracht Opel de nieuwste versie van de Astra op de markt. In 2020 doet het Duitse merk daar nog een schepje bovenop en introduceert een luxe aangeklede versie: de Edition 2020. Uiteraard in combinatie met een scherpe prijs. De zakelijk rijder rijdt de Edition 2020 tijdelijk vanaf € 329,- per maand via Free2Move Lease (op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar).

De nieuwe Astra

De Astra Edition 2020 is een model waarbij je profiteert van de technologische innovaties in combinatie met een rijke standaarduitrusting. De nieuwe motoren zorgen voor een laag brandstofverbruik en het nieuwe onderstel voor nog meer comfort. De Astra heeft in het interieur voor de bestuurder een aantal comfortabele nieuwe features. Op de website van Opel kun je de Edition 2020 nu zelf configureren.

Daar kun je zien dat er veel mogelijkheden zijn om de Astra aan te passen aan jouw persoonlijke wensen. Al merk je gauw dat de standaarduitrusting van de Edition 2020 al veel comfortabele extra’s omvat, zoals een ergonomische comfortstoel, cruise control, het Opel Eye assistentiesysteem en een multimediasysteem met Apple Carplay ondersteuning. Daarnaast staat deze Astra op lichtmetalen velgen en is hij voorzien van eco LED koplampen.

Apple Carplay is standaard

Wanneer je jouw Edition 2020 gaat configureren is de eerste keuze natuurlijk of je kiest voor de sportief gelijnde ruime Sports Tourer of dat je liever gaat voor de 5-deurs hatchback. Vervolgens heb je keuze uit maar liefst zeven motorvarianten. Als je op zoek bent naar een benzinemotor dan begint het bij de 1.2 Turbo met 110 pk. Daarnaast zijn er varianten met 130 pk en 145 pk en op dieselgebied is er de 1.5 CDTI met 105 pk of 122 pk. Bij alle keuzes zal je onderaan de streep zien dat Opel niet vergeten is dat de Astra bekend staat om zijn sterke prijs/kwaliteitsverhouding.

Astra: een echt no nonsense alternatief!

De keuze voor een zuinige en ruim uitgeruste Astra is dan ook goed te beargumenteren. Kiezen voor de Edition 2020 betekent niet alleen een ruim uitgeruste auto, die je overigens direct kunt rijden, maar ook een model dat prijstechnisch verrassend interessant is. Door de nieuwe generatie zuinige motoren is de CO2-uitstoot en daarmee de BPM laag. Dit betekent dat zowel de aanschafprijs als de daarmee samenhangende bijtelling beperkt is gebleven.

Die lage aanschafprijs (vanaf € 24.669) zorgt mede voor een aantrekkelijk maandelijks zakelijk leasetarief. Het toch al scherpe leasetarief van de Astra is bij de Edition 2020 verlaagd naar € 329 (normaal € 349) per maand. Deze actie loopt tot eind maart. Bijtelling voor de berijder start bij € 163 netto per maand. Hiermee is de Edition 2020 op basis van het leasetarief competitief geprijsd en de berijder kan met een aantrekkelijke bijtelling zijn of haar auto toch privé inzetten! Stel dus zelf snel je Astra samen op de website van Opel.