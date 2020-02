MAN introduceert TGE als vuilniswagen

Professionals en overheidsinstellingen kunnen de MAN TGE nu ook als vuilniswagen inzetten.

Bij bedrijfswagens gaan dingen vaak net even anders dan bij een personenauto. Natuurlijk, er zit een stuur in, met een rem- en een gaspedaal eronder. Maar de markt is compleet anders. Daarom zijn er merken zoals MAN die zich enkel en alleen met bedrijfswagens bezighouden. Een goed voorbeeld is deze MAN TGE vuilniswagen.

Bedrfijswagens

Het hoeft geen betoog dat een bedrijfswagen de basis is waarmee gewerkt gaat worden. Dit kan natuurlijk van alles zijn. De taken die uitgevoerd moeten gaan worden met de auto, bepalen in zekere zin de opbouw, aankleding en uitrusting. Mede daardoor komt het voor dat een fabrikant van bedrijfswagens niet alleen staat op de grotere bedrijfsautobeurzen, maar ook op de kleine en andere vakbeurzen.

MAN TGE

Dat is precies de reden dat je de MAN TGE vuilniswagen vandaag aantreft op de IFAT. Ondank dat het een anagram is voor FIAT, is het iets compleet anders. IFAT is namelijk de grootste beurs op het gebied van water, riolering, afvalwater, verspilling en rauwe materialen. Ook in die sector maakt men gebruik van bedrijfsauto’s. Reden voor MAN dus om een speciale TGE te onthullen.

Compacte vuilniswagen

Het gaat om de MAN TGE. In dit geval is het een vuilniswagen. De scherpe lezer zal al geconcludeerd hebben dat de MAN TGE relatief klein is om als vuilniswagen te fungeren. De MAN TGE is in dit geval specifiek gebouwd im dienst te doen in stadscentra en voetgangerszones. Daar waar het aanmerkelijk krapper is, kun je met de wendbaardere MAN TGE vuilniswagen makkelijker uit de voeten.

Nieuwe MAN truck-generatie

Alle producten van MAN staan op de IFAT in München. Het is voor het eerst dat de compleet nieuwe MAN trucgeneratie op één locatie te bezichtigen is, buiten de dealers om natuurlijk. Naast de MAN TGE vuilniswagen, levert MAN de TGL, TGM, TRS en TGX. De TGE kwam al een paar keer voorbij op Autoblog en is de zusterversie van de Volkswagen Crafter. De IFAT vindt plaats van 4 tot 8 mei 2020 in München.