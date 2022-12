Wat doet een Marokkaanse politieauto in Rotterdam?

Gespot in hartje Rotterdam na de WK wedstrijd Marokko-Spanje, een Marokkaanse Mercedes AMG politieauto. Huh?

Het WK houdt ondergetekende niet zo bezig, want saai, maar als je het nieuws rondom dat WK volgt zijn er toch wel wat interessante ontwikkelingen. Zo heeft het Nederlands elftal de kwartfinale gehaald, maar Marokko ook. En dat laatste is gewoon knap.

Dat moet natuurlijk gevierd worden. Zeker in Rotterdam waar we een aardige vertegenwoordiging hebben van Marokkaanse origine, inclusief de burgemeester. Helaas zijn de festiviteiten niet altijd even positief, waarbij de relschoppers het verpesten voor de rest die wél een feestje willen vieren op een leuke manier.

Marokkaanse politieauto

Wat wel opviel was de Marokkaanse politieauto die nogal wat aandacht trok tijdens het vieren van de overwinning in de Rotterdamse binnenstad. Hoe zit dat? Is de Marokkaanse popo afgereisd naar Rotterdam om de feestvierders uit te leggen dat een feestje gezellig hoort te blijven? Nee dat zit toch anders.

Stunt

De auto blijkt een stunt van Eymen Hitli van het verhuurbedrijf Sky uit Dordrecht. De slimmer eigenaar en marketeer van het autoverhuurbedrijf bestickerde een Duits gekentekende Mercedes-AMG in de kleuren van een Marokkaanse politieauto. Op zich grappig bedacht al kon de Rotterdamse politie wat minder lachen om het blauwe zwaailicht dat Hitli op de Erasmusbrug ook even aangooide.

Tegenover RTV Rijnmond verklaart de “Marokkaanse agent” Hitli dat het zwaailicht er enkel voor de decoratie op zit, maar dat hij het wel even gebruikt heeft dinsdagavond. Ja, dan wil de échte politie natuurlijk wel even je papieren zien. Dus namen ze de auto in beslag en mee naar het bureau. Na overleggen van de juiste papieren kreeg Hitli zijn Mercedes-AMG weer mee.

Oranje

De papieren bleken kennelijk in orde en de auto mocht weer mee naar het bedrijf. Met de opmerking dat je in Nederland alleen blauw zwaailicht mag gebruiken als je de echte popo bent, en niet een nepper.

De aandacht bevalt de slimme eigenaar in ieder geval goed, want vrijdag na de wedstrijd van Oranje tegen Argentinië heeft hij een nieuwe verrassing in petto. Iets met oranje stickers, je verzint het niet.

De Marokkaanse politieauto rijdt waarschijnlijk zaterdag weer als de voetbalploeg van Marokko het opneemt tegen de andere noorderbuur Portugal. Overigens heeft de beste man er nog één in de garage staan en een derde is onderweg. Mocht Aboutaleb hulp inroepen van de échte Noord-Afrikaanse politie, dan kunnen ze zo op het vliegtuig stappen, de auto’s zijn er al.

Fotocredit: Instagram Sky autoverhuur