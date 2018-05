Honda doet BMW na, maakt een hete pickup

De Civic Type R blijkt een prima basis voor een 'ute' te zijn.

Over het algemeen hebben we in Europa eigenlijk vrij weinig met pickups. De kleinere exemplaren zoals de originele Volkswagen Caddy en Fiat Strada spreken niet echt tot de verbeelding, terwijl de fullsize units al snel te groot zijn voor het Europese straatbeeld. Per slot van rekening moet je met zo’n ding al snel twee parkeerplaatsen gebruiken, wat je in Amsterdam 15 Euro per uur gaat kosten. Pricey.

Gelukkig is er een geijkte manier om elk auto concept gewild te maken: plak er een Duitse premiumbadge op. We worden immers allemaal heel warm van de pickups die BMW bouwde op basis van de M3. De Münchenaren deden dit al in 1986 met de E30 en later nog eens met de E92 M3 in 2011. In beide gevallen was het officiële doel onderdelen vervoeren op de fabriek. Zeker in het geval van de E92 zou het ons echter allerminst verbazen als de auto gemaakt is op verzoek van paarse broeken.

Honda heeft nu schaamteloos BMW’s idee gekopieerd met deze Honda Civic Type R pickup. Het is een speciaal projectje van een stel techneuten in het Britse Swindon, waar een fabriek staat die Civics in elkaar schroeft. De creatie heeft de naam ‘Project P’ meegekregen en is onderhuids gelijk aan de gewone Civic Type R. Alleen is in dit geval de carrosserie weggezaagd achter de B-stijl, ten faveure van wat staalplaten.

Geinig detail is dat de bizarre spoiler van de hete hatch intact is gebleven. In eerste instantie lijkt dit alle praktische bruikbaarheid van de ‘pickup’ meteen teniet te doen, maar je kan ‘m kennelijk wegklappen. Honda heeft uiteraard geen plannen de auto in productie te nemen, maar ze overwegen er nog wel mee naar de Nürburgring te gaan. De auto is immers een shoe-in voor de titel ‘snelste voorwielaangedreven pickup op de ‘Ring’.